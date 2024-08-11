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Гвен Стефані скасувала виступ через травму

11 серпня 2024 11:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гвен Стефані повідомила про проблеми зі здоров'ям
Американська співачка Гвен Стефані. Фото: Instagram/gwenstefani
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Гвен Стефані повідомила шанувальникам прикру новину. Через травму зірка вимушена була скасувати майбутній виступ.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Співачка скасувала свій виступ 17 серпня в Атлантик-Сіті. Зірка вимушена змінити свої творчі плани через загадкову травму. Співачка не повідомила жодних деталей про свій стан здоров'я, однак зізналася, що лікарі поки заборонили їй виходити на сцену.

"В результаті нещодавньої травми і після консультації з моїми лікарями мені повідомили, що я не зможу виступити 17 серпня на концерті Hard Rock Live на Etess Arena в Атлантік-Сіті. Мені дуже шкода", — написала вона в Instagram.

Гвен Стефані скасувала концерт
Повідомлення співачки Гвен Стефані. Фото: Instagram/gwenstefani

Наразі незрозуміло, чи вплине загадкова травма Стефані на майбутні концерти.

Співачка, яка нещодавно возз'єдналася зі своєю групою No Doubt для ностальгічного виступу на музичному фестивалі Coachella Valley у квітні, також повинна була виступити на двох фестивалях у вересні, включаючи музичний фестиваль iHeart Radio Music Festival у Лас-Вегасі 20 вересня і музичний фестиваль South Star Music Festival 28 вересня в Хантсвіллі, штат Аляска.

Нагадаємо, Селін Діон тривалий час приховувала свою хворобу. А раніше ми писали, що актор Колін Фаррелл вперше розповів про рідкісну хворобу сина.

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