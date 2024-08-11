Гвен Стефани сообщила о проблемах со здоровьем

Гвен Стефани отменила выступление из-за травмы
Известная американская певица Гвен Стефани сообщила поклонникам досадную новость. Из-за травмы звезда вынуждена была отменить предстоящее выступление.
Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.
Гвен Стефани травмировалась
Певица отменила свое выступление 17 августа в Атлантик-Сити. Звезда вынуждена изменить свои творческие планы из-за загадочной травмы. Певица не сообщила никаких деталей о своем здоровье, однако призналась, что врачи пока запретили ей выходить на сцену.
"В результате недавней травмы и после консультации с моими врачами мне сообщили, что я не смогу выступить 17 августа на концерте Hard Rock Live на Etess Arena в Атлантик-Сити. Мне очень жаль", — написала она в Instagram.
Пока не ясно, повлияет ли загадочная травма Стефани на будущие концерты.
Певица, которая недавно воссоединилась со своей группой No Doubt для ностальгического выступления на музыкальном фестивале Coachella Valley в апреле, также должна была выступить на двух фестивалях в сентябре, включая музыкальный фестиваль iHeart Radio Music Festival в Лас-Вегасе 20 сентября и музыкальный фестиваль South Star Music Festival 28 сентября в Хантсвилле, штат Аляска.
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