Звезда "Бэтмена" и "Джентльменов" шокировал новостью о редком заболевании сына

Актор Колін Фаррел. Фото: instagram.com/colinfarrellupdates/

Колін Фаррелл дав рідкісний коментар про свого 20-річного сина Джеймса від канадської моделі Кім Борденейв. Джеймс страждає на синдром Ангельмана, для якого характерні порушення розвитку, затримка мови та розумова відсталість.

Про це пише видання People.

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Діагноз Джеймсу поставили, коли йому було два роки. За словами актора, лікарі давали невтішні прогнози. попереджали, що син, можливо, ніколи не зможе ходити.

"Спочатку я думав, що він просто дуже спокійна дитина. Однак потім вона почала відставати за багатьма показниками. Він не сидів, не повзав. Ми зрозуміли, що щось не так", — розповів актор.

Однак побоювання не справдилися, перед своїм четвертим днем ​​народження хлопчик пішов. Фаррелл зазначає, що ніколи не забуде перших кроків свого сина.

"Я знав, що вони працюють над промовою і ходьбою. Працетерапевт підійшла до мене і сказала: "Джеймс хоче дещо вам показати". Показала, куди мені потрібно встати, а потім узяла його, поставила на ноги і сказала: "Іди", — говорить зірка фільму "Джентльмени".

Актор зазначив, що його синові доводиться дуже намагатися, щоб здійснювати звичні для всіх побутові дії: наприклад, самостійно є.

"Я пишаюся ним щодня, вважаю його просто чарівним", — зазначив Колін.

За словами актора, його дуже непокоїть, що буде з його сином, якщо з ним чи матір'ю Джеймса щось станеться.

"У мене є перевага — кар'єра в кіно. Але ми все одно стикаємося зі складнощами - нам потрібно знайти для Джеймса підтримку. Ми думаємо про те, яким буде його життя надалі. Найбільше я боюся, що, якщо щось трапиться з його мамою чи зі мною, а Джеймсу буде 30—40 років, йому доведеться вирушити до спеціальної установи", — сказав актор.

Він додав, що створив фонд, який допомагатиме сім'ям, де є діти з особливостями.

"Для Джеймса і всім наших дітей дуже важливо відчувати, що вони потрібні, відчувати, що вони частина суспільства", — сказав Коллін.

Крім Джеймса, Фаррелл також має сина Генрі, який з'явився на світ у 2009 році. Його мати — польська актриса Аліція Бахледа, з якою актор розлучився 2010 року, через рік після народження сина.

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