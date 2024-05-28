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Старшому синові Гвен Стефані виповнилось 18 років — як він змінився

28 травня 2024 07:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Гвен Стефані відсвяткувала 18-річчя старшого сина — як він змінився
Американська співачка Гвен Стефані. Фото: Instagram/gwenstefani
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Старший син американської співачки Гвен Стефані та британського музиканта Гевіна Россдейла відсвяткував день народження. Кінгстону Джеймсу виповнилось 18 років.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах його зіркових батьків. 

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Сину Гвен Стефані виповнилось 18 років

54-річна титулована співачка, фронтвумен гурту No Doubt опублікувала зворушливий ролик, в який додала чимало архівного відео. На них Кінгстон Джеймс позує ще дитиною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gwen Stefani (@gwenstefani)

"Найщасливіший із днів народження, Кінгстоне. Мій перший хлопчик. Не можу повірити, що тобі 18. Я люблю тебе", — підписала ролик Гвен. 

Її колишній чоловік Гевін Россдейл навпаки, опублікував фотографії, на яких хлопець позує вже в тінейджерському віці. Зірковий батько зазначив — в Кінгстона Джеймса є музичний талант.

"Я повністю вірю в тебе і глибоко захоплююся людиною всередині. В тебе є витонченість, чарівність і скромність. Ти керуєш своєю долею, тому обирай з розумом. Твій музичний талант неймовірний і незабаром світ почує, як співає твоє серце", — написав Гевін.

Зазначимо, що Гвен Стефані та Гевін Россдейлбули в шлюбі з 2002 по 2016 роки. Колишнє подружжя виховує трьох синів. Окрім  Кінгстона Джеймса, це також Зум Нест (2008 року народження) та Аполло Боуї (2014 р.н.). Щодо Гвен, то вона з 2015 року зустрічається з кантрі-співаком Блейком Шелтоном. У 2021-му пара відгуляла весілля.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська шоувумен Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення відмовилась говорити про чоловіка. Також ми розповідали, що музикант Олег Скрипка відсвяткував 60-річчя гучним концертом.

діти
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соцмережі
Гвен Стефані
закордонні зірки

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