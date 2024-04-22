Гвінет Пелтроу топлес презентувала нову колекцію — фото

Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Відома голлівудська акторка Гвінет Пелтроу привертає увагу до свого бренду креативним способом. Презентуючи нову колекцію одягу, зірка з'явилась перед об'єктивом камери без білизни.

Відповідні світлини з'явились на сайті бренду одягу знаменитості Goop.

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Акторка позувала на морському узбережжі для своєї нової колекції власного бренду G. Label. Зірка викликала справжній фурор з'явившись перед об'єктивом камери без білизни у темно-синьому блейзері.

Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: goop.com

Зірка доповнила його укороченими класичними брюками, які на сайті коштують 495 доларів.

Гвінет також приміряла інший образ та вдягнула темно-синій топ-бікіні без бретелей, який поєднала відкритим зеленим кардиганом, білими смугастими штанами та прикрасами золотого кольору.

Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: goop.com

На одному зі світлин нової колекції, Пелтроу з'явилась у розкішній сукні кремового кольору. Образ зірка доповнила нюдовим макіяжем та золотими сережками.

Акторка також продемонструвала стрункі ніжки. Пелтроу з'явилась перед об'єктивом камери у міні-шортах білого кольору та бежевому легкому светрі.

Гвінет Пелтроу заснувала бренд одягу та косметики Goop у 2008 році. Головною філософією її колекцій є фокус на здоровому способі життя.

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