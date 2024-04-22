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Гвінет Пелтроу оголилась для реклами власного бренду

22 квітня 2024 18:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гвінет Пелтроу топлес презентувала нову колекцію — фото
Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома голлівудська акторка Гвінет Пелтроу привертає увагу до свого бренду креативним способом. Презентуючи нову колекцію одягу, зірка з'явилась перед об'єктивом камери без білизни.

Відповідні світлини з'явились на сайті бренду одягу знаменитості Goop.

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Акторка позувала на морському узбережжі для своєї нової колекції власного бренду G. Label. Зірка викликала справжній фурор з'явившись перед об'єктивом камери без білизни у темно-синьому блейзері.

Гвінет Пелтроу оголилась для колекції одягу
Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: goop.com

Зірка доповнила його укороченими класичними брюками, які на сайті коштують 495 доларів.

Гвінет також приміряла інший образ та вдягнула темно-синій топ-бікіні без бретелей, який поєднала відкритим зеленим кардиганом, білими смугастими штанами та прикрасами золотого кольору.

Гвінет Пелтроу приміряла одяг власної колекції
Американська акторка Гвінет Пелтроу. Фото: goop.com

На одному зі світлин нової колекції, Пелтроу з'явилась у розкішній сукні кремового кольору. Образ зірка доповнила нюдовим макіяжем та золотими сережками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Акторка також продемонструвала стрункі ніжки. Пелтроу з'явилась перед об'єктивом камери у міні-шортах білого кольору та бежевому легкому светрі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by goop (@goop)

Гвінет Пелтроу заснувала бренд одягу та косметики Goop у 2008 році. Головною філософією її колекцій є фокус на здоровому способі життя.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вразила відвертою фотосесією для глянцю. А також Зендея здивувала ніжним образом на прем'єрі нової стрічки.

мода
одяг
Гвінет Пелтроу
закордонні зірки
презентація
краса
стиль

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