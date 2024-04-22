Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Гвинет Пэлтроу обнажилась для рекламы собственного бренда arrow

Гвинет Пэлтроу обнажилась для рекламы собственного бренда

22 апреля 2024 18:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Гвинет Пелтроу топлесс представила новую коллекцию — фото
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу привлекает к своему бренду креативным способом. Представляя новую коллекцию одежды, звезда показалась перед объективом камеры без белья.

Соответствующие фотографии появились на сайте бренда одежды знаменитости Goop.

Читайте также:

Гвинет Пэлтроу снялась топлесс

Актриса позировала на морском побережье для своей новой коллекции собственного бренда G. Label. Звезда произвела настоящий фурор, появившись перед объективом камеры без белья в темно-синем блейзере.

Гвинет Пэлтроу обнажилась для коллекции одежды
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: goop.com

Звезда дополнила его укороченными классическими брюками, которые на сайте стоят 495 долларов.

Гвинет также примерила другой образ и надела темно-синий топ-бикини без бретелей, дополнив его открытым зеленым кардиганом, белыми полосатыми брюками и украшениями золотого цвета.

Гвинет Пэлтроу примерила одежду собственной коллекции
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: goop.com

На одном из фотографий новой коллекции Пелтроу появилась в роскошном платье кремового цвета. Образ звезда дополнила нюдовым макияжем и золотыми серьгами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by goop (@goop)

Актриса также продемонстрировала стройные ножки. Пелтроу появилась перед объективом камеры в мини-шортах белого цвета и бежевом легком свитере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by goop (@goop)

Гвинет Пэлтроу основала бренд одежды и косметики Goop в 2008 году. Главной философией ее коллекций является фокус на здоровом образе жизни.

Напомним, Кайли Дженнер поразила откровенной фотосессией для глянца. А также Зендея удивила нежным образом на премьере новой картины.

мода
одежда
Гвинет Пэлтроу
зарубежные звезды
презентация
красота
стиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри