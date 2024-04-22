Гвинет Пелтроу топлесс представила новую коллекцию — фото

Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу привлекает к своему бренду креативным способом. Представляя новую коллекцию одежды, звезда показалась перед объективом камеры без белья.

Соответствующие фотографии появились на сайте бренда одежды знаменитости Goop.

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Актриса позировала на морском побережье для своей новой коллекции собственного бренда G. Label. Звезда произвела настоящий фурор, появившись перед объективом камеры без белья в темно-синем блейзере.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: goop.com

Звезда дополнила его укороченными классическими брюками, которые на сайте стоят 495 долларов.

Гвинет также примерила другой образ и надела темно-синий топ-бикини без бретелей, дополнив его открытым зеленым кардиганом, белыми полосатыми брюками и украшениями золотого цвета.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: goop.com

На одном из фотографий новой коллекции Пелтроу появилась в роскошном платье кремового цвета. Образ звезда дополнила нюдовым макияжем и золотыми серьгами.

Актриса также продемонстрировала стройные ножки. Пелтроу появилась перед объективом камеры в мини-шортах белого цвета и бежевом легком свитере.

Гвинет Пэлтроу основала бренд одежды и косметики Goop в 2008 году. Главной философией ее коллекций является фокус на здоровом образе жизни.

Напомним, Кайли Дженнер поразила откровенной фотосессией для глянца. А также Зендея удивила нежным образом на премьере новой картины.