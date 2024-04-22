Гвинет Пелтроу топлесс представила новую коллекцию — фото

Гвинет Пэлтроу обнажилась для рекламы собственного бренда
Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу привлекает к своему бренду креативным способом. Представляя новую коллекцию одежды, звезда показалась перед объективом камеры без белья.
Соответствующие фотографии появились на сайте бренда одежды знаменитости Goop.
Гвинет Пэлтроу снялась топлесс
Актриса позировала на морском побережье для своей новой коллекции собственного бренда G. Label. Звезда произвела настоящий фурор, появившись перед объективом камеры без белья в темно-синем блейзере.
Звезда дополнила его укороченными классическими брюками, которые на сайте стоят 495 долларов.
Гвинет также примерила другой образ и надела темно-синий топ-бикини без бретелей, дополнив его открытым зеленым кардиганом, белыми полосатыми брюками и украшениями золотого цвета.
На одном из фотографий новой коллекции Пелтроу появилась в роскошном платье кремового цвета. Образ звезда дополнила нюдовым макияжем и золотыми серьгами.
Актриса также продемонстрировала стройные ножки. Пелтроу появилась перед объективом камеры в мини-шортах белого цвета и бежевом легком свитере.
Гвинет Пэлтроу основала бренд одежды и косметики Goop в 2008 году. Главной философией ее коллекций является фокус на здоровом образе жизни.
Напомним, Кайли Дженнер поразила откровенной фотосессией для глянца. А также Зендея удивила нежным образом на премьере новой картины.
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