Гвинет Пэлтроу показала своих взрослых детей.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу наслаждается временем с детьми. Звезда поделилась редкими кадрами с дочерью Эппл и сыном Мозесом.

Фото она поделилась у Stories на своей странице Instagram.

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Семья Гвинет Пэлтроу

Звезда "Мстителей" поделилась редкой семейной фотографией, на которой она позирует перед камерой с двумя своими детьми — 20-летней Эппл и 18-летним Мозесом.

Для прогулки с близкими Пэлтроу выбрала голубую рубашку и белые джинсы палаццо.

Ее дочь Эппл была одета в красно-белое платье в клетку, а ее брат позировал перед камерой в бордовом поло и брюках цвета хаки.

Актриса Гвинет Пэлтроу с детьми — дочерью Эппл Блайт и сыном Мозеса Брюса

Напомним, дочь Эппл Блайт и сына Мозеса Брюса Гвинет родила в браке с музыкантом британской группы Coldplay Крисом Мартином. Они вместе прожили в браке больше 10 лет.

Напомним, мы рассказывали о том, как сын певицы Мадонны выживает без еды. А также дочь Брэда Питта продвигает свою петицию о законном отказе от фамилии актера.