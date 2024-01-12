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Я категорически против — Ефросинина прокомментировала скандал с семьей Гринкевичей

12 января 2024 14:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Я категорически против — Ефросинина прокомментировала скандал с семьей Гринкевичей
Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Телеведущая Маша Ефросинина высказала свои мысли по поводу скандала с семьей Гринкевичей, подозреваемых в коррупции. Также она заявила, что Соня Морозюк должна была знать, кто ее жених.

Звезда прокомментировала ситуацию в instagram.

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Маша Ефросинина против хвальбы состоянием во время войны

Украинская популярная телеведущая Маша Ефросинина долго не комментировала коррупционный скандал с семьей Гринкевичей и художницей Соней Морозюк.

Звезда заявила, что пока не брала у них интервью, поэтому и не может высказываться по этому поводу. Однако она отметила, что одна из первых сделала репост расследования этого дела Игоря Лачена в соцсетях.

Маша Ефросинина высказала свою позицию по похвале состоянием во время войны. Она считает, что это неуместно.

"Я категорически против кичливости люксовой жизнью напоказ во время войны. "Распаковка" дорогих тачек и домов в соцсетях,
лично по моему мнению, сейчас недопустима. Мне всегда это казалось жлобством — таким оправданием внутренней мелочи, но сейчас это просто нужно иметь элементарную совесть перед теми, кто за нас воюет!" — взвыла звезда.

В то же время Маша Ефросинина считает, что зарабатывать большие деньги это хорошо. Успешная, богатая и обеспеченная жизнь — это не то, за что должно быть стыдно. Главное, чтобы труд был честным и законным.

"Я категорически "за", чтобы все зарабатывали много и честно. На все свои браслеты, украшения, автомобиль, одежду я заработала своим неустанным трудом! Задекларировала! Но ни разу я не устраивала по этому показательному шоу в инстраграмм, ведь я против хваставства", — написала звезда.

Сторез Маши Ефросининой
Сториз Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина осудила наивность Сони Морозюк

Телеведущая узнала про художницу несколько лет назад из-за публичных коллабораций с известными брендами.

Она считает, что Соня Морозюк должна была узнать откуда у ее жениха Романа Гринкевича деньги. По ее мнению, она очень необдуманно поступила, когда решила не интересоваться делами мужчины, подозреваемого в коррупции.

"Было совершенно очевидно, что она (сама или с чьей-то помощью, тогда это вообще меня не интересовало) работает над тем, чтобы стать публичной и признанной. Я и порадовалась за нее — это супер круто, когда появляются новые таланты и персонажи. В этой ситуации самое главное — приобретенная ею до скандала публичность! Я читала много мнений, мол, ну какая влюбленная девушка интересуется происхождением состояния жениха? Да, я не интересовалась, откуда у парня Игоря жигули, когда он приезжал ко мне на свидание в Керчи... Потому что я была никому не известна влюбленная керченская обычная девочка. А когда ты выстроил себе (сознательно выстроил) социальный капитал в виде популярности и определенной социальной ответственности, ты хочешь не хочешь, но должен интересоваться! 3 тебя теперь спросят", — написала звезда .

Сториз Маши Ефросининой
Сториз Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Главное о скандале с Гринкевичами и Соней Морозюк

Семью Гринкевичей обвиняют в "отмывании" денег для ЗСУ. В настоящее время идет уголовное расследование.

Старшего Игоря Гринкевича Государственное бюро расследования поймало на попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США за выведение из-под ареста определенного имущества.

Общество считает причастным и сына обвиняемого — Романа Гринкевича, ведь на него оформлена часть семейного бизнеса, которая, вероятно, занималась "отмыванием" денег.

Роман — жених Сони Морозюк и, по мнению украинцев, он вкладывал украденные деньги в карьеру художницы, а также дарил ей дорогие подарки.

Соня Морозюк впервые прокомментировала причастность к украденным средствам в Минобороны
Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: скрин сториз Романа Гринкевича

Ранее Тринчер гневно "наехала" на Морозюк из-за скандала с Гринкевичами.

Также по запросу ДБР у фигурантки коррупционного скандала Сони Морозюк обнаружили две квартиры.

Напомним, что блоггер Алина Шаманская выступила против буллинга Сони Морозюк.

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скандал
ВСУ
деньги
Маша Ефросинина
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