Келлі Осборн зізналась, як вона ледь не загинула

Британська співачка, шоувумен Келлі Осборн. Фото: Instagram/kellyosbourne

Британська співачка, шоувумен Келлі Осборн зізналась, що в дитинстві ледь не загинула. Причетним до цього став її єдиний брат Джек.

Про це повідомляє видання Page Six.

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39-річна співачка взяла участь у записі подкасту разом із зірковими батьками та молодшим на рік братом. Старша сестра Емі до Келлі та родини не доєдналась. Співачка розповіла: вона досі не пробачила Джека після того, як він вистрілив у неї з дробової рушниці, коли вони були дітьми.

"Ти застрелив мене! Ти вистрелив в мене, і я мало не загинула. Було таке відчуття, наче хтось дуже швидко вставив мені в ногу гарячу кочергу", — заявила Келлі.

Келлі Осборн з матір'ю під час запису подкасту. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

Джек зізнався, що він справді вистрілив в сестру, але вона з’явилась зненацька, коли він натискав на курок. Син відомого рокера Оззі Осборна пояснив, що інцидент стався, коли їхні батьки були в Нью-Йорку на зйомках фільму The Jerky Boys: The Movie ("Жартівники") в 1994 році.

Келлі зізналась, що її доставили до невеликої англійсьоїй лікарні, яка не була обладнана для лікування її травми.

"Їхній рентгенівський апарат не працював, тож вони взяли цей довгий Q-Tip, загорнули його в марлю, змочили в йод і проткнули через отвір, щоб переконатися, що там немає частинок кістки", — зізналась Келлі.

Джек Осборн під час запису подкасту. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

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