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Я мало не загинула — Келлі Осборн розповіла, як її брат вистрелив з рушниці

26 квітня 2024 06:41
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Стас Кожушко
Редактор
Келлі Осборн зізналась, як вона ледь не загинула
Британська співачка, шоувумен Келлі Осборн. Фото: Instagram/kellyosbourne
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британська співачка, шоувумен Келлі Осборн зізналась, що в дитинстві ледь не загинула. Причетним до цього став її єдиний брат Джек.

Про це повідомляє видання Page Six.

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39-річна співачка взяла участь у записі подкасту разом із зірковими батьками та молодшим на рік братом. Старша сестра Емі до Келлі та родини не доєдналась. Співачка розповіла: вона досі не пробачила Джека після того, як він вистрілив у неї з дробової рушниці, коли вони були дітьми.

"Ти застрелив мене! Ти вистрелив в мене, і я мало не загинула. Було таке відчуття, наче хтось дуже швидко вставив мені в ногу гарячу кочергу", — заявила Келлі. 

Я мало не загинула — Келлі Осборн розповіла, як її брат вистрелив з рушниці - фото 1
Келлі Осборн з матір'ю під час запису подкасту. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

Джек зізнався, що він справді вистрілив в сестру, але вона з’явилась зненацька, коли він натискав на курок. Син відомого рокера Оззі Осборна пояснив, що інцидент стався, коли їхні батьки були в Нью-Йорку на зйомках фільму The Jerky Boys: The Movie ("Жартівники") в 1994 році.

Келлі зізналась, що її доставили до невеликої англійсьоїй лікарні, яка не була обладнана для лікування її травми.

"Їхній рентгенівський апарат не працював, тож вони взяли цей довгий Q-Tip, загорнули його в марлю, змочили в йод і проткнули через отвір, щоб переконатися, що там немає частинок кістки", — зізналась Келлі.

Я мало не загинула — Келлі Осборн розповіла, як її брат вистрелив з рушниці - фото 2
Джек Осборн під час запису подкасту. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США застрелили відомого репера, друга співака Джастіна Бібера. Також ми розповідали, що донька важкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса показала його рідкісне фото з онукою.

лікарні
нещасний випадок
закордонні зірки
співачка

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