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Я едва не погибла — Келли Осборн рассказала, как ее брат выстрелил из ружья

26 апреля 2024 06:41
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Стас Кожушко
Редактор
Келли Осборн призналась, как она едва не погибла
Британская певица, шоувумэн Келли Осборн. Фото: Instagram/kellyosbourne
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британская певица, шоувумен Келли Осборн призналась, что в детстве едва не погибла. Причастным к этому стал ее единственный брат Джек.

Об этом сообщает издание Page Six.

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39-летняя певица приняла участие в записи подкаста вместе со звездными родителями и младшим на год братом. Старшая сестра Эми к Келли и семье не присоединилась. Певица рассказала: она до сих пор не простила Джека после того, как он выстрелил в нее из дробовика, когда они были детьми.

"Ты застрелил меня! Ты выстрелил в меня, и я едва не погибла. Было такое ощущение, будто кто-то очень быстро вставил мне в ногу горячую кочергу", — заявила Келли.

Я едва не погибла — Келли Осборн рассказала, как ее брат выстрелил из ружья - фото 1
Келли Осборн с матерью во время записи подкаста. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

Джек признался, что он действительно выстрелил в сестру, но она появилась неожиданно, когда он нажимал на курок. Сын известного рокера Оззи Осборна объяснил, что инцидент произошел, когда их родители были в Нью-Йорке на съемках фильма The Jerky Boys: The Movie ("Шутники") в 1994 году.

Келли призналась, что она была доставлена в небольшую английскую больницу, которая не была оборудована для лечения ее травмы.

"Их рентгеновский аппарат не работал, поэтому они взяли этот длинный Q-Tip, завернули его в марлю, смочили в йод и проткнули через отверстие, чтобы убедиться, что там нет частиц кости", — призналась Келли.

Я едва не погибла — Келли Осборн рассказала, как ее брат выстрелил из ружья - фото 2
Джек Осборн во время записи подкаста. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

Напомним, ранее мы писали, что в США застрелили известного рэпера, второго певца Джастина Бибера. Также мы рассказывали, что дочь тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса показала его редкое фото с внучкой.

больницы
несчастный случай
зарубежные звезды
певица

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