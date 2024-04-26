Келли Осборн призналась, как она едва не погибла

Британская певица, шоувумэн Келли Осборн. Фото: Instagram/kellyosbourne

Британская певица, шоувумен Келли Осборн призналась, что в детстве едва не погибла. Причастным к этому стал ее единственный брат Джек.

Об этом сообщает издание Page Six.

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39-летняя певица приняла участие в записи подкаста вместе со звездными родителями и младшим на год братом. Старшая сестра Эми к Келли и семье не присоединилась. Певица рассказала: она до сих пор не простила Джека после того, как он выстрелил в нее из дробовика, когда они были детьми.

"Ты застрелил меня! Ты выстрелил в меня, и я едва не погибла. Было такое ощущение, будто кто-то очень быстро вставил мне в ногу горячую кочергу", — заявила Келли.

Келли Осборн с матерью во время записи подкаста. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

Джек признался, что он действительно выстрелил в сестру, но она появилась неожиданно, когда он нажимал на курок. Сын известного рокера Оззи Осборна объяснил, что инцидент произошел, когда их родители были в Нью-Йорке на съемках фильма The Jerky Boys: The Movie ("Шутники") в 1994 году.

Келли призналась, что она была доставлена в небольшую английскую больницу, которая не была оборудована для лечения ее травмы.

"Их рентгеновский аппарат не работал, поэтому они взяли этот длинный Q-Tip, завернули его в марлю, смочили в йод и проткнули через отверстие, чтобы убедиться, что там нет частиц кости", — призналась Келли.

Джек Осборн во время записи подкаста. Скриншот: YouTube/TheOsbournes

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