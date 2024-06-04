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"Я не поділяю людей на мову і національності" — Власова зробила несподівану заяву

4 червня 2024 11:28
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Євгенія Власова підтримує російську мову — співачка пояснила, чому
Українська співачка Євгенія Власова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка Євгенія Власова дала інтерв’ю, в якому висловилася про російську мову. Артистка, яка брала участь в популярному шоу "Танці з зірками", не засудила тих, хто говорить мовою країни-агресорки.

Інтерв’ю з Євгенією Власовою оприлюднив Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Євгенія Власова про російську мову

Співачка наголосила, що на початку своєї кар’єрі в шоу-бізнесі вона співала виключно українською, хоча все життя перебувала серед російськомовних людей. Вона додала, що тоді всі артисти, які співали українською, почали почувати себе непотрібними, тому перейшли на російську мову.

"Я починала співати українською мовою, але я зростала в російськомовній атмосфері і я навіть не уявляла, що я можу російською співати. Все ж таки, потім радіостанції, телебачення — це все пропрацювання з Кремля були. І ми, україномовні, відчували себе дуже непотрібними. І ми почали знову співати російською, щоб бути потрібними, щоб заробляти гроші, тому що у всіх сім’ї", — наголосила Євгенія Власова.

Евгения Власова и Слава Демин на интервью
Євгенія Власова і Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Ба більше, українська співачка заявила, що для неї мова не є причиною воювати між собою, тому вона не поділяє людей за цим критерієм. 

"Люди повинні розуміти, коли вони живуть в Україні, вони повинні говорити українською. Але мова — це інструмент творця, який даний нам для того, щоб ми розуміли один одного, а не для того, щоб ми воювали і вбивали. Я не поділяю людей на мову і національності, і не робитиму так", — також заявила українська співачка.

Євгенія Власова на початку війни

У перші дні повномасштабного вторгнення артистка Євгенія Власова разом зі своєю донькою виїхала до Німеччини, де жила понад півтора роки.

Евгения Власова со своей дочерью в журнале Viva
Співачка Євгенія Власова зі своєю донькою в журналі Viva. Фото: Viva!

Не так давно співачка повернулася до України і тепер її можна побачити на різних інтерв’ю, хоча до цього її не було видно взагалі.

"У мене не було фізичних сил після "Танців з зірками". Але я сказала собі, що я маю встати, їхати й рятувати свою дитину", — заявила після повернення до України Євгенія Власова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Євгенія Власова захистила свого кума Костянтина Меладзе.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Євгенія Власова розкрила секрети своєї молодості. 

Також ми повідомляли про те, що зірка Євгенія Власова чесно розповіла про свою участь в шоу "Танці з зірками".

шоу-бізнес
Євгенія Власова
Слава Дьомін
українські зірки

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