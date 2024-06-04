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"Я не разделяю людей на язык и национальность" — Власова сделала неожиданное заявление

4 июня 2024 11:28
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Евгения Власова поддерживает русский язык — певица объяснила, почему
Украинская певица Евгения Власова на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица Евгения Власова дала интервью, в котором высказалась о русском языке. Артистка, которая участвовала в популярном шоу "Танцы со звездами", не осудила тех, кто говорит на языке страны-агрессора.

Интервью с Евгенией Власовой обнародовал Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Евгения Власова о русском языке

Певица подчеркнула, что в начале своей карьеры в шоу-бизнесе она пела исключительно на украинском, хотя всю жизнь находилась среди русскоязычных людей. Она добавила, что тогда все артисты, которые пели на украинском, начали чувствовать себя ненужными, поэтому перешли на русский язык.

"Я начинала петь на украинском языке, но я росла в русскоязычной атмосфере и я даже не представляла, что я могу на русском петь. Все-таки, потом радиостанции, телевидение — это все проработки из Кремля были. И мы, украиноязычные, чувствовали себя очень ненужными. И мы начали снова петь на русском, чтобы быть нужными, чтобы зарабатывать деньги, потому что у всех семьи", — подчеркнула Евгения Власова.

Евгения Власова и Слава Демин на интервью
Евгения Власова и Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Более того, украинская певица заявила, что для нее язык не является причиной воевать между собой, поэтому она не разделяет людей по этому критерию.

"Люди должны понимать, когда они живут в Украине, они должны говорить на украинском. Но язык — это инструмент творца, который дан нам для того, чтобы мы понимали друг друга, а не для того, чтобы мы воевали и убивали. Я не разделяю людей на язык и национальности, и не буду так делать", — также заявила украинская певица.

Евгения Власова в начале войны

В первые дни полномасштабного вторжения артистка Евгения Власова вместе со своей дочерью уехала в Германию, где жила более полутора лет.

Евгения Власова со своей дочерью в журнале Viva
Певица Евгения Власова со своей дочерью в журнале Viva. Фото: Viva!

Не так давно певица вернулась в Украину и теперь ее можно увидеть на разных интервью, хотя до этого ее не было видно вообще.

"У меня не было физических сил после "Танцев со звездами". Но я сказала себе, что я должна встать, ехать и спасать своего ребенка", — заявила после возвращения в Украину Евгения Власова.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Евгения Власова защитила своего кума Константина Меладзе.

Ранее мы рассказывали, что певица Евгения Власова раскрыла секреты своей молодости.

Также мы сообщали о том, что звезда Евгения Власова честно рассказала о своем участии в шоу "Танцы со звездами".

шоу-бизнес
Евгения Власова
Слава Демин
украинские звезды

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