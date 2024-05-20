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Євгенія Власова зізналась, чи повертається вона на сцену

20 травня 2024 20:43
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Стас Кожушко
Редактор
Чи повертається Євгенія Власова на сцену
Співачка Євгенія Власова. Фото: Instagram/eygeniavlasova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні співачка Євгенія Власова презентувала нову композицію "Любов підкорює". Зіркова уродженка Києва завітала на телебачення та розповіла — вона відновила сили і готова для роботи в шоу-бізнесі. 

Відповідне відео з’явилось в соцмережах телеканалу M1

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Співачка, в якої були проблеми зі здоров’ям, заявила — вона відновила сили. Ведучі запитали, чи можна це вважати поверненням в шоу-бізнес. Євгенія заявила — вона готова повернутися на сцену у новому амплуа. 

"Так, у мене вийшло перезібратися. І навіть більше. Я на сцену повертаюся, але трішечки іншою. Інша музика, інший стан. Це про те, щоб все ж таки лікувати своїм голосом, вібрацією і частотою", — зізналась Власова. 

У 2009 році у Власової виявили пухлину. Артистку було прооперовано, їй провели курс хімієтерапії. У 2016-му році Євгенія заявила — вона бере творчу паузу у кар'єрі. Втім брала участь в деяких телешоу, таких як, наприклад, "Танці з зірками".

В інтерв’ю на музичному телеканалі зірка зізналась, що час на відновлення сил їй був дуже потрібен.

"Заради того, щоб себе перезібрати і повернутися до тієї Жені, яку я знала до 17 років. Тому що я працювала багато вночі, їздила рано на навчання. Тож, втомлювала себе і напружувала. І важливо було зупинити себе", — підсумувала 46-річна артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, композитор Міша Крупін розпочав сольну кар'єру. Також ми розповідали, що телеведучий Ектор Хіменес-Браво гнівно звернувся до українців, які знецінюють військових.

здоров'я
Євгенія Власова
українські зірки
співачка

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