Чи повертається Євгенія Власова на сцену

Співачка Євгенія Власова. Фото: Instagram/eygeniavlasova

Напередодні співачка Євгенія Власова презентувала нову композицію "Любов підкорює". Зіркова уродженка Києва завітала на телебачення та розповіла — вона відновила сили і готова для роботи в шоу-бізнесі.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах телеканалу M1.

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Євгенія Власова про повернення на сцену

Співачка, в якої були проблеми зі здоров’ям, заявила — вона відновила сили. Ведучі запитали, чи можна це вважати поверненням в шоу-бізнес. Євгенія заявила — вона готова повернутися на сцену у новому амплуа.

"Так, у мене вийшло перезібратися. І навіть більше. Я на сцену повертаюся, але трішечки іншою. Інша музика, інший стан. Це про те, щоб все ж таки лікувати своїм голосом, вібрацією і частотою", — зізналась Власова.

У 2009 році у Власової виявили пухлину. Артистку було прооперовано, їй провели курс хімієтерапії. У 2016-му році Євгенія заявила — вона бере творчу паузу у кар'єрі. Втім брала участь в деяких телешоу, таких як, наприклад, "Танці з зірками".

В інтерв’ю на музичному телеканалі зірка зізналась, що час на відновлення сил їй був дуже потрібен.

"Заради того, щоб себе перезібрати і повернутися до тієї Жені, яку я знала до 17 років. Тому що я працювала багато вночі, їздила рано на навчання. Тож, втомлювала себе і напружувала. І важливо було зупинити себе", — підсумувала 46-річна артистка.

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