Ектор Хіменес-Браво спростував чутки про батьківство, але заявив — стане дідусем

Телеведучий, громадський діяч Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Напередодні беззмінний суддя кулінарного телевізійного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво заінтригував фотографією з УЗД. Багато хто висловив припущення, що 52-річна знаменитість вперше стане батьком. Втім, український шеф-кухар колумбійського походження зробив важливе уточнення.

Відповідні сторіз з’явилась в Instagram Хіменеса-Браво.

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Цілу добу телеведучий тримав інтригу щодо фотографії з УЗД, на якій можна розгледіти ембріон. Ектор вже почав отримувати привітання від деяких підписників. Втім Хіменес-Браво вирішив розставити всі крапки над "і". Його собака скоро приведе потомство.

"Моєму щастю немає меж — мої здогадки підтверджено. Лупіта вагітна… Не вірю", — зазначив Ектор-Хіменес Браво.

В коментарях деякі підписники шеф-кухаря запитали, коли він стане батьком. Відповідати на запитання Ектор не став. Хіменес-Браво не активно висвітлює особисте життя.

Вагітна собака Ектора Хіменеса-Браво. Скриншоти: Instagram/hectorjimenezbravo

Реакція Ектора Хіменеса-Браво на вагітність Лупіти. Скриншоти: Instagram/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська заінтригували новиною про вагітність. Також ми розповідали, що співачка Ірина Федишин прокоментувала чутки про третю вагітність.