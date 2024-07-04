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Я стану дедушкой — звезда шоу "МастерШеф" опроверг слухи об отцовстве

4 июля 2024 21:47
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Эктор Хименес-Браво опроверг слухи об отцовстве, но заявил — станет дедушкой
Телеведущий, общественный деятель Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
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Стас Кожушко
Редактор

Накануне бессменный судья кулинарного телевизионного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво заинтриговал фотографией УЗИ. Многие высказали предположение, что 52-летняя знаменитость впервые станет отцом. Впрочем, украинский шеф-повар колумбийского происхождения сделал важное уточнение.

Соответствующие стормз появились в Instagram Хименеса-Браво.

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Целые сутки телеведущий держал интригу с фотографией с УЗИ, на которой можно разглядеть эмбрион. Эктор уже начал получать поздравления от некоторых подписчиков. Впрочем, Хименес-Браво решил расставить все точки над "i". Его собака скоро приведет потомство.

"Моему счастью нет предела — мои догадки подтверждены. Лупитка беременна… Не верю", — отметил Эктор-Хименес Браво.

В комментариях некоторые подписчики шеф-повара спросили, когда он станет отцом. Отвечать на вопросы Эктор не стал. Хименес-Браво не активно освещает личную жизнь.

Беременная собака Хименеса-Браво
Беременная собака Эктора Хименеса Браво. Скриншоты: Instagram/hectorjimenezbravo
Реакция Эктора Хименеса-Браво на беременность.
Реакция Эктора Хименеса-Браво на беременность Лупеты. Скриншоты: Instagram/hectorjimenezbravo

Напомним, ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская заинтриговали новостью о беременности. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин прокомментировала слухи о третьей беременности.

соцсети Эктор Хименес-Браво собака украинские звезды

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