Как Мэрилин Монро: Алина Гросу поразила рождественским образом с помощью искусственного интеллекта

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу порадовала поклонников новыми экспериментами. На этот раз звезда с помощью искусственного интеллекта создала рождественскую фотосессию.

Об этом стало известно из Instagram артистки.

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Певица вернулась из США в Украину. Во время рождественских праздников примеряла яркие образы и пожелала поклонникам счастья в новом году.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Пусть новогоднее настроение хотя бы здесь в ленте будет. Друзья, как же я хочу, чтобы следующий год принес каждому из нас только счастье, чтобы все наши проблемы остались в 2023, чтобы каждая наша мечта сбылась и самая заветная обязательно. И главное, чтобы было мирное, спокойное небо над головой, живые-здоровые близкие люди и счастливые, жизнерадостные лица вокруг... люблю вас. Снова искусственный интеллект нарисовал сказку. Если бы он мог еще и сказку делать из нашей жизни", — говорит Гросу.

Фолловеры засыпали певицу комплиментами и даже отметили ее сходство с голливудской красавицей Мэрилин Монро.

Напомним, Алина Гросу представила новую песню о личном.

Ранее Алина Гросу ошеломила откровенной фотосессией в белье.