Как Мэрилин Монро: Алина Гросу поразила рождественским образом с помощью искусственного интеллекта

Как Мэрилин Монро — Алина Гросу показала рождественские фото от искусственного интеллекта
Певица Алина Гросу порадовала поклонников новыми экспериментами. На этот раз звезда с помощью искусственного интеллекта создала рождественскую фотосессию.
Об этом стало известно из Instagram артистки.
Алина Гросу поздравила фолловеров с Рождеством
Певица вернулась из США в Украину. Во время рождественских праздников примеряла яркие образы и пожелала поклонникам счастья в новом году.
"Пусть новогоднее настроение хотя бы здесь в ленте будет. Друзья, как же я хочу, чтобы следующий год принес каждому из нас только счастье, чтобы все наши проблемы остались в 2023, чтобы каждая наша мечта сбылась и самая заветная обязательно. И главное, чтобы было мирное, спокойное небо над головой, живые-здоровые близкие люди и счастливые, жизнерадостные лица вокруг... люблю вас. Снова искусственный интеллект нарисовал сказку. Если бы он мог еще и сказку делать из нашей жизни", — говорит Гросу.
Фолловеры засыпали певицу комплиментами и даже отметили ее сходство с голливудской красавицей Мэрилин Монро.
Напомним, Алина Гросу представила новую песню о личном.
Ранее Алина Гросу ошеломила откровенной фотосессией в белье.
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