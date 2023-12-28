"Королева весільної моди" Віра Вонг шокувала юним виглядом на святкових фото

Дизайнерка Віра Вонг з дочками. Фото: instagram.com/verawang/

Весільний дизайнер Віра Вонг, якій улітку виповнилося 74 роки, відзначила Різдво у компанії дочок. Модельєр поділилася знімками зі свята.

Про це пише Daily Mail.

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Вонг разом із 33-річною Сесилією та 30-річною Жозефіною, яких вона удочерила з колишнім чоловіком Артуром Беккером, позувала у великому сімейному будинку, де відзначали Різдво та 73-й день народження молодшого брата дизайнера, Кена.

Дизайнерка Віра Вонг з дочками. Фото: instagram.com/verawang/

Декор в домі Віри Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

"Я та мої дівчатка! Щасливі разом", — підписала Віра фото з дочками.

Засновниця однойменного бренду позувала разом із спадкоємицями на фоні святкового столу. Ялинки, декор, а також образи дизайнера та її дочок були витримані у бірюзовій кольоровій гамі. Всі були одягнені в однакові шовкові сукні з колекції Vera Wang Couture та прикраси з серії Віри Love. Однакові образи Сесілія та Жозефіна доповнили білими хутряними шапками.

Стіл був накритий столовим посудом власного бренду дизайнера Vera Wang Wedgwood. Сім'я також пригощалася тортами ручної роботи.

Декор в домі Віри Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Раніше в цьому році Вонг стверджувала, що її нестаріюча краса — це завдяки тому, що вона п'є коктейлі з горілкою, спить по дев'ять годин щоночі, працює та тримається подалі від сонця.

"Одна з речей, які я, як відомо, люблю робити, це випити горілчаний коктейль. Я п’ю горілку десь після п’ятої чи шостої, близько сьомої", — говорить Віра.

І хоча вона зазначила, що ніхто ніколи "їй не вірив", дизайнерка наполягала, що це зберігає "розум, тіло та душу" назавжди молодими.

Вонг зазначила, що робота була її "рятувальним кругом", скільки вона себе пам’ятає.

Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawang/

"Робота була моїм рятівним кругом, завдяки якому я відчувала свою актуальність і виклик протягом багатьох років. Я думаю, що розум сильніший, ніж можна подумать. Виклики, які ставлять перед нами робота та життя, — це те, що змушує нас йти далі", — сказала зірка.

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