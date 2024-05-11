Как отдать голос за Украину на Евровидении-2024 за границей

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024". Фото: Reuters

Уже сегодня, в субботу, 11 мая, в 22:00 начнется финал песенного конкурса "Евровидение-2024" . Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil выступят под вторым номером. Артистки призвали активно голосовать за них.

Новини.LIVE расскажет алгоритм этой важной процедуры, от которой зависит 50% успеха победителя "Евровидения".

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Как голосовать на "Евровидении-2024"

Зрители могут отдать свои голоса с помощью приложений для iOS, Android или Windows, по телефону и/или через SMS. Каждый сможет проголосовать до 20 раз, но выбрать песню своей страны нельзя. Однако украинцы, живущие за границей, могут это сделать.

И даже из тех стран, которые не участвуют в песенном конкурсе. Это можно сделать через специальный сайт . Голосование для таких зрителей завершится в начале прямого эфира. Их голоса будут конвертированы в баллы с таким же весом, как у одной страны-участницы.

Номера, по которым можно голосовать за Украину за границей. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Голосование стран-участниц в финале начнется непосредственно перед началом конкурсных выступлений и продлится в течение всего шоу, а также еще через 40 минут после завершения. Голоса зрителей составляют 50 процентов от общей оценки, а другую половину определяет профессиональное жюри в каждой стране-участнице. Победительница "Евровидения-2016", певица Джамала будет объявлять баллы жюри от Украины.

"Уже сегодня мы выступим в финале "Евровидения-2024" под номером 2! Несмотря на то, что мы выступаем в начале шоу, мы очень хотим доказать то, что Украина готова побеждать, не смотря ни на что! Очень нуждаемся в вашей поддержке", — написали в своих соцсетях Alyona Alyona и Jerry Heil.

Что касается голосования на территории Украины, то информация появится в начале шоу. Отметим, что находящиеся в нашей стране зрители не могут голосовать за Алену Савраненко и Яну Шемаеву.

Напомним, ранее мы писали, что участница от Израиля на "Евровидении" оказалась в базе "Миротворец". Также мы рассказывали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведения.