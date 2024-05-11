Хто набере найбільше голосів глядачів у фіналі Євробачення-2024 — прогноз букмекерів

Початок голосування в одному з півфіналів "Євробачення-2024". Фото: Reuters

Вже за кілька годин почнеться пряма трансляція фіналу "Євробачення-2024", який проходить у шведському Мальме. Фаворитом букмекерів є представник Хорватії Baby Lasagna. Втім, згідно з їхніми підрахунками, телеглядачі віддадуть найбільше балів іншій країні.

Про це повідомляється на сайті Eurovision World.

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Переможця пісенного конкурсу визначають після підрахунку балів від членів національного журі тієї чи іншої країни та голосування глядачів шоу. Згідно з прогнозами букмекерів, найбільшу підтримку від аудиторії отримає представниця Ізраїлю, співачка Еден Голан. На результат, скоріш за все, вплинула не тільки потужна балада в її виконані та перформанс на сцені, але й підтримка на тлі пропалестинських протестів по всьому світу.

Срібло за підсумками голосування глядачів має отримати фаворит цьогорічного конкурсу, хорват Baby Lasagna. Третє місце в українок Alyona Alyona та Jerry Heil. У п’ятірку мають увійти також представники Ірландії та Швейцарії.

Топ-10 за прогнозами букмекерів в телеголосуванні. Скриншот: Eurovision World

Початок фіналу "Євробачення-2024" розпочнеться о 22:00 на телеканалі "Суспільне Культура". Також пряму трансляцію можна дивитися на діджитал-платформах "Суспільного Мовлення" (є організатором "Євробачення" в нашій країні), а також офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Ізраїль — Еден Голан

Хорватія — Baby Lasagna

Україна — Alyona Alyona та Jerry Heil

Нагадаємо, раніше ми писали, що представницю Ізраїлю на "Євробаченні-2024" додали до бази "Миротворець". Також ми розповідали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення.