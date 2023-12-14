Що сталося з накаченими братами-близнюками з комедії Няньки — кого вже немає

Брати-близнюки Пітер і Девід Пол у комедії "Няньки". Фото: Pinterest

Ще у далекому 1994 році світ побачив фільм під назвою "Няньки", який глядачі запам’ятали дуже надовго. Брати-близнюки настільки полюбилися людям, що деякі навіть готові переглядати цю комедію знову і знову, тому настав час дізнатися, як склалися їхні долі.

Новини.LIVE розповідає, як змінилися брати-близнюки з культової комедії "Няньки".

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Фільм-комедія "Няньки"

Фільм "Няньки" став культовим, але у США він не вважається надто успішним. Брати-близнюки після прем’єри комедії одразу ж стали дуже популярними. Мільйони дівчат захопилися двома братами, а чоловіки мріяли бути такими ж міцними, як вони.

Пітер і Девід Пол у фільмі "Няньки". Фото: Pinterest

Що відомо про Девіда Пола

Після завершення зйомок актор Девід Пол був паралізований, але чому, невідомо. Близько року актор оговтувався від паралізації і заявляв, що за цей період переосмислив своє життя. Згодом актор почав писати пісні і вірші, а також фотографувати.

Крім того, він випустив свою колекцію одягу Inside Out, де були навіть кофти, які одягалися навиворіт. Восьмого березня у Девіда був день народження, але за два дні до нього 62-річного актора, на жаль, не стало, коли він спав.

Девід і Пітер Пол у фільмі "Няньки" і після завершення зйомок. Фото: Pinterest

Що відомо про Пітера Пола

Американський актор, спортсмен і музикант Пітер Пол, який є молодшим братом Девіда, зараз є телеведучим. Після завершення зйомок зірка "Няньок" почав захоплюватися езотерикою. Також актор випустив декілька книг, в якій розповідає про виховання дітей.

Зараз Пітеру Полу вже 66 років, дружини в нього немає і дітей також.

Пітер Пол у фільмі "Няньки" і сьогодні. Фото: hogyan-kell

Фільмографія братів Девіда і Пітера Пола

Брати-близнюки з фільму "Няньки" зіграли також у багатьох різних фільмах. В їхній кар’єрі налічується такі фільми, як:

Вашингтонське таксі

Лицар доріг

Хлопчина з Фламінго

Варвари

Грабіжники з великої дороги

Думай по-великому

Привид Голлівуду

Подвійні неприємності

Природжені вбивці

Няньки

Бездушний

Білий кінь мертвий

Таверна на розі Фейт-Стріт

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