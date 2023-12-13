Як за 30 років змінилися головні актори культової Місіс Даутфайр — якими стали

Кадр з американскої комедії "Місіс Даутфайр". Фото: Daily Record

Легендарний фільм "Місіс Даутфайр" — це одна з найпопулярніших сімейних комедій 90-х років. З моменту прем’єри цієї картини минуло вже 30 років, тому настав час подивитися, що змінилося в житті головних героїв і який вони зараз мають вигляд.

Новини.LIVE розповідає про те, як за 30 років змінилися актори комедії "Місіс Даутфайр".

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Робін Вільямс

Американський актор і сценарист Робін Вільямс, який зіграв головну роль Деніеля Хілларда, блискуче впорався зі своєю задачею. У комедії Деніель влаштовується на роботу до своєї колишньої дружини в образі літньої хатньої робітниці і живе там разом з нею.

На жаль, у 2011 році 63-річного актора не стало, а поліція знайшла його вже мертвим. Виявляється, актор наклав на себе руки, а його дружина повідомила, що він страждав від Деменції, тобто, від форми старечого недоумства.

Робін Вільямс у ролі місіс Даутфайр і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Саллі Філд

Американська акторка Саллі Філд зіграла дружину головного героя на ім’я Міранда Хіллард. У кар’єрі 77-річної акторки налічується декілька десятків ролей та різних нагород у кіноіндустрії. Загалом, акторка зіграла у таких фільмах і серіалах, як:

Форрест Гамп

Швидка допомога

Нова Людина-павук

Саллі Філд у комедії "Місіс Даутфайр" і сьогодні. Фото: Telegraf

Меттью Лоуренс

Роль сина на ім’я Крістофер Хіллард зіграв американський актор Меттью Лоуренс. Шанувальники актора можуть знати його за такими фільмами, як:

Ошуканці

Ціпонька

Втім, останнім часом у кар’єрі 43-річного американского актора не було більш-менш популярних картин, де він грав.

Меттью Лоуренс у фільмі "Місіс Даутфайр" і сьогодні. Фото: Bright Side

Ліза Джейкаб

Канадська акторка Ліза Джейкаб зіграла неймовірну роль старшої доньки Хіллардів на ім’я Лідія. На жаль, після закінчення зйомок проєкту акторка завершила свою кар’єру в кіноіндустрії. Зараз 44-річна акторка, яка пішла з кіно понад 20 років тому, є письменницею і майстринею йоги у Канаді.

Ліза Джейкаб у "Місіс Даутфайр" і зараз. Фото: Ranker

Мара Вілсон

Американська акторка зіграла неймовірну роль молодшої доньки в сім’ї Хіллардів на ім’я Наталі. Зараз 36-річна американська акторка Мара Вілсон знімається у фільмі "Матільда", час від часу з’являється у кіно і частіше грає в епізодах.

Мара Вілсон у ролі Наталі та сьогодні. Фото: Daily Express US

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