Як за 30 років змінилися головні актори культової Місіс Даутфайр — якими стали

Культовій "Місіс Даутфайр" 30 років — як змінилися головні герої
Легендарний фільм "Місіс Даутфайр" — це одна з найпопулярніших сімейних комедій 90-х років. З моменту прем’єри цієї картини минуло вже 30 років, тому настав час подивитися, що змінилося в житті головних героїв і який вони зараз мають вигляд.
Новини.LIVE розповідає про те, як за 30 років змінилися актори комедії "Місіс Даутфайр".
Робін Вільямс
Американський актор і сценарист Робін Вільямс, який зіграв головну роль Деніеля Хілларда, блискуче впорався зі своєю задачею. У комедії Деніель влаштовується на роботу до своєї колишньої дружини в образі літньої хатньої робітниці і живе там разом з нею.
На жаль, у 2011 році 63-річного актора не стало, а поліція знайшла його вже мертвим. Виявляється, актор наклав на себе руки, а його дружина повідомила, що він страждав від Деменції, тобто, від форми старечого недоумства.
Саллі Філд
Американська акторка Саллі Філд зіграла дружину головного героя на ім’я Міранда Хіллард. У кар’єрі 77-річної акторки налічується декілька десятків ролей та різних нагород у кіноіндустрії. Загалом, акторка зіграла у таких фільмах і серіалах, як:
- Форрест Гамп
- Швидка допомога
- Нова Людина-павук
Меттью Лоуренс
Роль сина на ім’я Крістофер Хіллард зіграв американський актор Меттью Лоуренс. Шанувальники актора можуть знати його за такими фільмами, як:
- Ошуканці
- Ціпонька
Втім, останнім часом у кар’єрі 43-річного американского актора не було більш-менш популярних картин, де він грав.
Ліза Джейкаб
Канадська акторка Ліза Джейкаб зіграла неймовірну роль старшої доньки Хіллардів на ім’я Лідія. На жаль, після закінчення зйомок проєкту акторка завершила свою кар’єру в кіноіндустрії. Зараз 44-річна акторка, яка пішла з кіно понад 20 років тому, є письменницею і майстринею йоги у Канаді.
Мара Вілсон
Американська акторка зіграла неймовірну роль молодшої доньки в сім’ї Хіллардів на ім’я Наталі. Зараз 36-річна американська акторка Мара Вілсон знімається у фільмі "Матільда", час від часу з’являється у кіно і частіше грає в епізодах.
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