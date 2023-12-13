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Культовій "Місіс Даутфайр" 30 років — як змінилися головні герої

13 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як за 30 років змінилися головні актори культової Місіс Даутфайр — якими стали
Кадр з американскої комедії "Місіс Даутфайр". Фото: Daily Record
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Легендарний фільм "Місіс Даутфайр" — це одна з найпопулярніших сімейних комедій 90-х років. З моменту прем’єри цієї картини минуло вже 30 років, тому настав час подивитися, що змінилося в житті головних героїв і який вони зараз мають вигляд.

Новини.LIVE розповідає про те, як за 30 років змінилися актори комедії "Місіс Даутфайр".

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Робін Вільямс

Американський актор і сценарист Робін Вільямс, який зіграв головну роль Деніеля Хілларда, блискуче впорався зі своєю задачею. У комедії Деніель влаштовується на роботу до своєї колишньої дружини в образі літньої хатньої робітниці і живе там разом з нею.

На жаль, у 2011 році 63-річного актора не стало, а поліція знайшла його вже мертвим. Виявляється, актор наклав на себе руки, а його дружина повідомила, що він страждав від Деменції, тобто, від форми старечого недоумства.

Робин Уильямс
Робін Вільямс у ролі місіс Даутфайр і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Саллі Філд

Американська акторка Саллі Філд зіграла дружину головного героя на ім’я Міранда Хіллард. У кар’єрі 77-річної акторки налічується декілька десятків ролей та різних нагород у кіноіндустрії. Загалом, акторка зіграла у таких фільмах і серіалах, як:

  • Форрест Гамп
  • Швидка допомога
  • Нова Людина-павук
Салли Филд
Саллі Філд у комедії "Місіс Даутфайр" і сьогодні. Фото: Telegraf

Меттью Лоуренс

Роль сина на ім’я Крістофер Хіллард зіграв американський актор Меттью Лоуренс. Шанувальники актора можуть знати його за такими фільмами, як:

  • Ошуканці
  • Ціпонька

Втім, останнім часом у кар’єрі 43-річного американского актора не було більш-менш популярних картин, де він грав. 

Мэттью Лоуренс
Меттью Лоуренс у фільмі "Місіс Даутфайр" і сьогодні. Фото: Bright Side

Ліза Джейкаб

Канадська акторка Ліза Джейкаб зіграла неймовірну роль старшої доньки Хіллардів на ім’я Лідія. На жаль, після закінчення зйомок проєкту акторка завершила свою кар’єру в кіноіндустрії. Зараз 44-річна акторка, яка пішла з кіно понад 20 років тому, є письменницею і майстринею йоги у Канаді.

Лиза Джейкаб
Ліза Джейкаб у "Місіс Даутфайр" і зараз. Фото: Ranker

Мара Вілсон

Американська акторка зіграла неймовірну роль молодшої доньки в сім’ї Хіллардів на ім’я Наталі. Зараз 36-річна американська акторка Мара Вілсон знімається у фільмі "Матільда", час від часу з’являється у кіно і частіше грає в епізодах. 

Мара Уилсон
Мара Вілсон у ролі Наталі та сьогодні. Фото: Daily Express US

Нагадаємо, ми писали про те, якими через 39 років стали актори культової комедії "Поліцейська академія". 

Раніше ми розповідали про те, як за 20 років змінилися головні герої фільму "Секретні матеріали".

Також ми повідомляли про те, як за 19 років змінилися актори "Доктора Хауса".

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