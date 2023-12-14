Что произошло с накачанными братьями-близнецами из комедии Няньки — кого уже нет

Как сложилась жизнь братьев-близнецов из фильма "Няньки" после съемок
Еще в далеком 1994 году мир увидел фильм под названием "Няньки", который зрители запомнили очень надолго. Братья-близнецы настолько полюбились людям, что некоторые даже готовы пересматривать эту комедию снова и снова, поэтому пора узнать, как сложились их судьбы.
Новини.LIVE рассказывает, как изменились братья-близнецы из культовой комедии "Няньки".
Фильм-комедия "Няньки"
Фильм "Няньки" стал культовым, но в США он не считается слишком успешным. Братья-близнецы после премьеры комедии сразу стали очень популярными. Миллионы девушек увлеклись двумя братьями, а мужчины мечтали быть такими же крепкими, как они.
Что известно о Дэвиде Поле
После завершения съемок актер Дэвид Пол был парализован, но почему, неизвестно. Около года актер приходил в себя от парализования и заявлял, что за этот период переосмыслил свою жизнь. Впоследствии актер стал писать песни и стихи, а также фотографировать.
Кроме того, он выпустил свою коллекцию одежды "Inside Out", где были даже кофты, которые одевались наизнанку. Восьмого марта у Дэвида был день рождения, но за два дня до него 62-летнего актера, к сожалению, не стало, когда он спал.
Что известно о Питере Поле
Американский актер, спортсмен и музыкант Питер Пол, младший брат Дэвида, сейчас телеведущий. После завершения съемок звезда "Нянек" начал увлекаться эзотерикой. Также актер выпустил несколько книг, в которых рассказывает о воспитании детей.
Сейчас Питеру Полу уже 66 лет, жены у него нет и детей тоже.
Фильмография братьев Дэвида и Питера Пола
Братья-близнецы из фильма "Няньки" сыграли также во многих разных фильмах. В их карьере насчитываются такие фильмы, как:
- Вашингтонское такси
- Рыцарь дорог
- Мальчик из Фламинго
- Варвары
- Грабители с большой дороги
- Думай по-большому
- Призрак Голливуда
- Двойные неприятности
- Врожденные убийцы
- Няньки
- Бездушный
- Белая лошадь мертва
- Таверна на углу Фейт-Стрит
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