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Как сложилась жизнь братьев-близнецов из фильма "Няньки" после съемок

14 декабря 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Что произошло с накачанными братьями-близнецами из комедии Няньки — кого уже нет
Братья-близнецы Питер и Дэвид Пол в комедии "Няньки". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Еще в далеком 1994 году мир увидел фильм под названием "Няньки", который зрители запомнили очень надолго. Братья-близнецы настолько полюбились людям, что некоторые даже готовы пересматривать эту комедию снова и снова, поэтому пора узнать, как сложились их судьбы.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились братья-близнецы из культовой комедии "Няньки".

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Фильм-комедия "Няньки"

Фильм "Няньки" стал культовым, но в США он не считается слишком успешным. Братья-близнецы после премьеры комедии сразу стали очень популярными. Миллионы девушек увлеклись двумя братьями, а мужчины мечтали быть такими же крепкими, как они.

Питер и Дэвид Пол в фильме "Няни"
Питер и Дэвид Пол в фильме "Няньки". Фото: Pinterest

Что известно о Дэвиде Поле

После завершения съемок актер Дэвид Пол был парализован, но почему, неизвестно. Около года актер приходил в себя от парализования и заявлял, что за этот период переосмыслил свою жизнь. Впоследствии актер стал писать песни и стихи, а также фотографировать.

Кроме того, он выпустил свою коллекцию одежды "Inside Out", где были даже кофты, которые одевались наизнанку. Восьмого марта у Дэвида был день рождения, но за два дня до него 62-летнего актера, к сожалению, не стало, когда он спал.

Дэвид и Питер Пол
Дэвид и Питер Пол в фильме "Няньки" и после завершения съемок. Фото: Pinterest

Что известно о Питере Поле

Американский актер, спортсмен и музыкант Питер Пол, младший брат Дэвида, сейчас телеведущий. После завершения съемок звезда "Нянек" начал увлекаться эзотерикой. Также актер выпустил несколько книг, в которых рассказывает о воспитании детей.

Сейчас Питеру Полу уже 66 лет, жены у него нет и детей тоже.

Питер Пол
Питер Пол в фильме "Няньки" и сегодня. Фото: hogyan-kell

Фильмография братьев Дэвида и Питера Пола

Братья-близнецы из фильма "Няньки" сыграли также во многих разных фильмах. В их карьере насчитываются такие фильмы, как:

  • Вашингтонское такси
  • Рыцарь дорог
  • Мальчик из Фламинго
  • Варвары
  • Грабители с большой дороги
  • Думай по-большому
  • Призрак Голливуда
  • Двойные неприятности
  • Врожденные убийцы
  • Няньки
  • Бездушный
  • Белая лошадь мертва
  • Таверна на углу Фейт-Стрит

Напомним, мы писали о том, как за 19 лет изменились актеры легендарного "Доктора Хауса".

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