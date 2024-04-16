Пэрис Гилтон в бикини зажгла на музыкальном фестивале

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон поделилась серией соблазнительных снимков со своими 26,4 миллионами подписчиков. 43-летняя наследница наслаждалась фестивалем Coachella в бикини с леопардовым принтом.

Фото красавица опубликовала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Развлечения Пэрис Хилтон на Coachella

Снимки были сделаны ночью, когда звезда позировала в ковбойской шляпе и бикини. Она дополнила образ парой замшевых черных ковбойских сапог, стоя на выступе кипящей гидромассажной ванны.

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton/

В начале 2000 года Пэрис произвела фурор своим гламурным образом, который часто включал ее любимый аксессуар: собачку Динь-Динь.

"Когда я переехала в Нью-Йорк, у меня не было ни стилиста, ни агента, ни пиарщика, никого из них. Я делала все сама, и мне нравилось всюду брать с собой мою маленькую Динь-Динь. Было очень весело одевать ее, потому что она была как моя первая дочь. Она была моим лучшим другом, моей подругой, моей второй половинкой. Я так скучаю по ней", — вспоминала Пэрис то время.

Сейчас Хилтон — мама двоих детей.

Напомним, Пэрис Хилтон поздравила постом с днем рождения сына. А Андре Тан вспомнил, как Пэрис Хилтон дефилировала на его показе.