Пэрис Гилтон в бикини зажгла на музыкальном фестивале

Как в бурные времена — Пэрис Хилтон в леопардовом бикини зажгла на музыкальном фестивале
Диджей Пэрис Хилтон поделилась серией соблазнительных снимков со своими 26,4 миллионами подписчиков. 43-летняя наследница наслаждалась фестивалем Coachella в бикини с леопардовым принтом.
Фото красавица опубликовала в своих социальных сетях.
Развлечения Пэрис Хилтон на Coachella
Снимки были сделаны ночью, когда звезда позировала в ковбойской шляпе и бикини. Она дополнила образ парой замшевых черных ковбойских сапог, стоя на выступе кипящей гидромассажной ванны.
В начале 2000 года Пэрис произвела фурор своим гламурным образом, который часто включал ее любимый аксессуар: собачку Динь-Динь.
"Когда я переехала в Нью-Йорк, у меня не было ни стилиста, ни агента, ни пиарщика, никого из них. Я делала все сама, и мне нравилось всюду брать с собой мою маленькую Динь-Динь. Было очень весело одевать ее, потому что она была как моя первая дочь. Она была моим лучшим другом, моей подругой, моей второй половинкой. Я так скучаю по ней", — вспоминала Пэрис то время.
Сейчас Хилтон — мама двоих детей.
Напомним, Пэрис Хилтон поздравила постом с днем рождения сына. А Андре Тан вспомнил, как Пэрис Хилтон дефилировала на его показе.
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