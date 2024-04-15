Наречена Роберта Паттінсона на зірковому фестивалі оголосила стать їхнього первістка

Співачка Сьюкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

Співачка Сьюкі Вотерхаус на фестивалі Coachella, який стартував у місті Індіо у Каліфорнії 12 квітня, розповіла подробиці особистого життя. Зірка сказала, що у неї та її кожного, актора Роберта Паттінсона народилася донька.

Відео зізнання глядачі розповсюдили у мережі.

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Одним із важливих моментів минулих фестивальних днів стало те, що Сьюкі Вотерхаус, яка нещодавно народила дитину від Роберта Паттінсона, оголосила прямо зі сцени, що стала мамою дівчинки.

"Можливо, деякі з вас в курсі, що в моєму житті нещодавно відбулися великі зміни. Я люблю приголомшливих жінок і щаслива, що тепер у мене є моя власна приголомшлива леді і що я зустріла кохання всього мого життя!", — поділилася радістю співачка.

Зірка підтвердила, що вона народила дитину на початку цього місяця, коли поділилася фотографією, на якій Сьюкі тримає немовля на руках.

Ім'я доньки та точну дату народження вона поки не розкрила.

Голлівудська пара разом з 2018 року, і тримала свої стосунки у секреті.

Сьюкі оголосила про свою вагітність на фестивалі Corona Capital у Мехіко в листопаді, де вона продемонструвала свій чималенький животик.

Нагадаємо, Сьюкі Вотерхаус вперше показала дитину. А раніше зірка Малефісенти змінила імідж.