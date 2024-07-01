Як у старі часи — Авріл Лавін у мініспідниці та панчохах заспівала на культовому Ґластонбері

Співачка Авріл Лавін. Фото: Reuters

Співачка Авріл Лавін виступила на сцені під час культового музичного фестивалю Ґластонбері. Знаменитість традиційно приміряла яскравий образ — чорну мініспідницю та укорочену куртку.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка доповнила образ панчохами в сіточку та черевиками шнурівці. Авріл розпустила довге волосся, пофарбоване в рожевий та зробила ефектний макіяж. Відвідувачі фестивалю від душі співали хіти зірки 2002 року Complicated і Sk8er Boi.

Співачка Авріл Лавін на музичного фестивалі Ґластонбері. Фото: Reuters

Співачка Авріл Лавін на музичного фестивалі Ґластонбері. Фото: Reuters

Співачка Авріл Лавін на музичного фестивалі Ґластонбері. Фото: Reuters

На фестиваль до Великої Британії Авріл приїхала після музичного фестивалю Tinderbox у Данії, він залучає найбільших зірок поп-музики та проходить у данському місті Оденсе. Авріл не зрадила своєму стилю і знову вийшла на сцену в яскравому образі — колготках у сітку та міні.

Співачка Авріл Лавін музичного під час фестивалю Tinderbox. Фото: Reuters

Співачка Авріл Лавін музичного під час фестивалю Tinderbox. Фото: Reuters

Співачка Авріл Лавін музичного під час фестивалю Tinderbox. Фото: Reuters

Програма фестивалю еклектична і включає як відомих виконавців, так і музикантів-початківців. Окрім музики, Tinderbox пропонує різноманітну їжу та напої, а також розваги та атракціони для відвідувачів фестивалю.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян приміряла спокусливий образ. А раніше Брітні Спірс вразила виходом у міні.