Как в старину — Аврил Лавин в мини-юбке и чулках спела на культовом Гластонбери

Как в старые времена — Аврил Лавин в мини-юбке и чулках спела на культовом Гластонбери
Певица Аврил Лавин выступила на сцене во время культового музыкального фестиваля Гластонбери. Знаменитость традиционно примеряла яркий образ — черная мини-юбка и укороченная куртка.
Об этом пишет Daily Mail.
Аврил Лавин зажгла на самом известном британском музыкальном фестивале
Певица дополнила образ чулками в сеточку и ботинками шнуровке. Аврил распустила длинные волосы, окрашенные в розовый и сделала эффектный макияж. Посетители фестиваля от души пели хиты звезды 2002 года Complicated и Sk8er Boi.
На фестиваль в Великобританию Аврил приехала после музыкального фестиваля Tinderbox в Дании, он привлекает величайших звезд поп-музыки и проходит в датском Оденсе. Аврил не изменила своему стилю и снова вышла на сцену в ярком образе — колготках в сетку и мини.
Программа фестиваля эклектична и включает как известных исполнителей, так и начинающих музыкантов. Кроме музыки, Tinderbox предлагает разнообразную еду и напитки, а также развлечения и аттракционы для посетителей.
Напомним, Ким Кардашьян примерила соблазнительный образ. А раньше Бритни Спирс поразила выход в мини.
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