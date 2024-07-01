Как в старину — Аврил Лавин в мини-юбке и чулках спела на культовом Гластонбери

Певица Аврил Лавин. Фото: Reuters

Певица Аврил Лавин выступила на сцене во время культового музыкального фестиваля Гластонбери. Знаменитость традиционно примеряла яркий образ — черная мини-юбка и укороченная куртка.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица дополнила образ чулками в сеточку и ботинками шнуровке. Аврил распустила длинные волосы, окрашенные в розовый и сделала эффектный макияж. Посетители фестиваля от души пели хиты звезды 2002 года Complicated и Sk8er Boi.

Певица Аврил Лавин на музыкальном фестивале Гластонбери. Фото: Reuters

Певица Аврил Лавин на музыкальном фестивале Гластонбери. Фото: Reuters

Певица Аврил Лавин на музыкальном фестивале Гластонбери. Фото: Reuters

На фестиваль в Великобританию Аврил приехала после музыкального фестиваля Tinderbox в Дании, он привлекает величайших звезд поп-музыки и проходит в датском Оденсе. Аврил не изменила своему стилю и снова вышла на сцену в ярком образе — колготках в сетку и мини.

Певица Аврил Лавин музыкальный во время фестиваля Tinderbox. Фото: Reuters

Певица Аврил Лавин музыкальный во время фестиваля Tinderbox. Фото: Reuters

Певица Аврил Лавин музыкальный во время фестиваля Tinderbox. Фото: Reuters

Программа фестиваля эклектична и включает как известных исполнителей, так и начинающих музыкантов. Кроме музыки, Tinderbox предлагает разнообразную еду и напитки, а также развлечения и аттракционы для посетителей.

Напомним, Ким Кардашьян примерила соблазнительный образ. А раньше Бритни Спирс поразила выход в мини.