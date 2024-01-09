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Как в старые времена — Синди Кроуфорд обнажила спину в стильной фотосессии

9 января 2024 14:19
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Как в старые времена — Синди Кроуфорд обнажила спину в стильной фотосессии
Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Синди Кроуфорд снова украсила обложку известного глянца. Модель позировала в стильном наряде, обнажив роскошные формы.

Об этом пишет Harper's Bazaar Singapore.

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Стильная фотосессия Синди Кроуфорд

Синди украшала ранее обложку Harper's BAZAAR Singapore (декабрь 2005, сентябрь 2011 и февраль 2020). В январе 2024 супермодель позировала в четвертой фотосессии для издания.

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/
Модель Синди Кроуфорд. Фото: harpersbazaar.com.sg/

Недавно Кроуфорд снялась в документальном фильме Apple TV+ "Супермодели" вместе со своими коллегами: Кристи Терлингтон, Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой.

"Самое интересное в этом документальном фильме то, что мы вчетвером создали его. Мы почувствовали, что существует столько ностальгии по нашей эпохе, и что мы хотим рассказать наши истории. Было отлично восстановить связь и провести время друг с другом и оглянуться через призму опыта. Я слушала каждую из их историй и воспоминаний. Конечно, я была очень тронута тем, что пережила Линда. Я также многое узнала из истории Наоми. Несмотря на то, что я была рядом в то же время, услышать объяснение Наоми о том, что ей часто платили меньше, чем другим моделям, было больно и напоминание о том, как нам всем нужно держаться вместе, чтобы быть инклюзивными", — говорит модель.

Хотя карьера Кроуфорд является почти хрестоматийным примером, звезда отрицает, что это было просчитанным шагом с ее стороны.

"Это никогда не было частью большого плана. Я хотела иметь больше голоса в проектах, которые я делала, также создавать собственные вещи", — вспоминает звезда.

Напомним, дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии.

Ранее родители Шакиры устроили фотосессию у ее семиметровой статуи.

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