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Сергій Жадан вперше прокоментував своє рішення стати військовим

6 червня 2024 20:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Сергій Жадан розповів, коли прийняв рішення вступити в "Хартію"
Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український письменник Сергій Жадан і лідер гурту "Жадан і Собаки" долучився до лав 13 бригади Нацгвардії "Хартія". Артист разом з трьома учасниками гурту зараз проходить військовий вишкіл. 

Про це він заявив в коментарі Lb.ua.

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Наприкінці травня Жадан провів один з наймасштабніших поетичних вечорів у київському "Палаці спорту". Письменник презентував збірку "Усі вірші" і зібрав в одному залі більше 8 тисяч глядачів.

Усі кошти зібрані на заході будуть спрямовані на потреби  13-тої бригади оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП), яка входить до складу Національної гвардії України. Жадан вже неодноразово допомагав саме цим бійцям.

Через короткий проміжок часу письменник зізнався, що прийняв відважне рішення стати військовим. Він разом із двома учасниками гурту, серед яких гітарист Євген Турчинов, з зими почали разом проходити ВЛК та зараз навчаються на військовому полігоні. Музиканти стали частиною бригади "Хартія".

Сергій Жадан вперше прокоментував своє рішення стати військовим - фото 1
Український письменник та музикант Сергій Жадан та гітарист Євген Турчинов. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/
Сергій Жадан вперше прокоментував своє рішення стати військовим - фото 2
Гітарист гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

"Це наша велика родина. Ми допомагали її створювати, стояли у витоків, підтримували як волонтери... Коли був поетичний вечір в Палаці Спорту в Києві я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку – керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше, вечір був благодійний і всі зароблені гроші ми передали на "Хартію"", — поділився письменник. 

Щодо своїх подальших творчих планів, Жадан пояснив, що поки він разом зі своїми колегами є рекрутами, він не будує плани на майбутнє і ще не знає ким стане у війську.

Нагадаємо, 31 травня Сергій Жадан та Євген Турчинов презентували спільний мініальбом "Танго Харків".

Раніше ми писали, що вчений Тімоті Снайдер засудив рішення Сергія Жадана встати до війська. Також письменник заявив про бажання стати військовим ще два місяці тому.

Сергій Жадан
війна в Україні
ЗСУ
військові
полігон
українські зірки

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