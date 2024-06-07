Сергей Жадан потролил интернет-издание.

Як умру, то поховайте — Сергей Жадан после заявления о мобилизации метко потролил СМИ
Известный украинский писатель Сергей Жадан и лидер группы "Жадан и Собаки" сообщил о том, что присоединился к рядам 13-й бригады Нацгвардии "Хартия". Украинские СМИ моментально подхватили эту новость. Художник посмеялся над заголовком, опубликованным одним из изданий.
Соответствующий скриншот писатель опубликовал на своей странице в соцсети X.
Сергей Жадан посмеялся над интернет-изданием
Известный писатель поделился с подписчиками скриншотом с забавным заголовком. Автор публикации пытался привлечь внимание читателей кликбейтными фразами, однако только насмешил Жадана и его аудиторию.
"Жадан после расставания с Кристиной Соловий согласился умереть за Украину: "Служу народу", — говорится в материале.
Сам писатель отреагировал на "громкую" статью меткой лаконичной фразой: "Хроники Нарнии" и фразой из стиха Тараса Шевченко "Як умру, то поховайте".
Подписчики рокера и писателя быстро "подхватили" его шутку. Жадан смешно прокомментировал почти каждую реакцию украинцев.
"Звезда рок-н-ролла должна умереть!".
"Нормально отметили чуваки день журналиста".
"Ну наконец кто-то написал. Журналистика высшего уровня".
"Какой полет фантазии".
"Просторы интернета — как большое галицкое село".
Ранее мы писали, что ученый Тимоти Снайдер осудил решение Сергея Жадана вступить в армию. Также писатель заявил о желании стать военным еще два месяца назад.
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