Сергей Жадан потролил интернет-издание.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Известный украинский писатель Сергей Жадан и лидер группы "Жадан и Собаки" сообщил о том, что присоединился к рядам 13-й бригады Нацгвардии "Хартия". Украинские СМИ моментально подхватили эту новость. Художник посмеялся над заголовком, опубликованным одним из изданий.

Соответствующий скриншот писатель опубликовал на своей странице в соцсети X.

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Известный писатель поделился с подписчиками скриншотом с забавным заголовком. Автор публикации пытался привлечь внимание читателей кликбейтными фразами, однако только насмешил Жадана и его аудиторию.

"Жадан после расставания с Кристиной Соловий согласился умереть за Украину: "Служу народу", — говорится в материале.

Сам писатель отреагировал на "громкую" статью меткой лаконичной фразой: "Хроники Нарнии" и фразой из стиха Тараса Шевченко "Як умру, то поховайте".

Публикация Сергея Жадана. Фото: скриншот из соцсети X

Подписчики рокера и писателя быстро "подхватили" его шутку. Жадан смешно прокомментировал почти каждую реакцию украинцев.

"Звезда рок-н-ролла должна умереть!".

"Нормально отметили чуваки день журналиста".

"Ну наконец кто-то написал. Журналистика высшего уровня".

"Какой полет фантазии".

"Просторы интернета — как большое галицкое село".

Комментарии под публикацией Сергея Жадана. Фото: скриншот из соцсети X

Ранее мы писали, что ученый Тимоти Снайдер осудил решение Сергея Жадана вступить в армию. Также писатель заявил о желании стать военным еще два месяца назад.