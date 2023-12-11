Тринадцать друзей Оушена — что за 16 лет изменилось в жизни актеров франшизы

Кадр с франшизы "Тринадцать друзей Оушена". Фото: Pinterest

В далеком 2007 году люди в мире увидели третью и уже последнюю часть культовой франшизы "Тринадцать друзей Оушена". Актеры, сыгравшие в этом фильме, получили невероятный успех и большую популярность, поэтому предлагаем вам посмотреть, какими они стали сегодня.

Новини.LIVE рассказывает о том, как за 16 лет изменились главные герои франшизы "Тринадцать друзей Оушена".

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Джордж Клуни

Американский актер Джордж Клуни пользовался большой популярностью и был достаточно востребованным еще до того, как начал играть роль главного героя в фильме "Тринадцать друзей Оушена" по имени Дэнни Оушен. Впрочем, эта франшиза укрепила за ним все его регалии.

Сейчас Джорджу Клуни уже 62 года, он продолжает связывать свою жизнь с киноиндустрией, причем играет он в главных ролях.

Джордж Клуни в роли Дэнни Оушена и сегодня. Фото: Pinterest

Брэд Питт

Голливудский красавец Брэд Питт, сыгравший роль Расти Райана в фильме, точно не нуждается в том, чтобы его представляли, ведь на его счету большое количество ролей в очень успешных проектах. Одна из самых популярных звезд Голливуда уже имеет семь номинаций на премию "Оскар", из которых ему удалось получить уже две.

Сегодня актеру уже 59 лет, он продолжает радовать своих поклонников новыми работами со своим участием.

Брэд Питт в роли Расти Райана и сегодня. Фото: Pinterest

Мэтт Дэймон

Американский актер Мэтт Дэймон также имеет однозначно успешную карьеру в индустрии кино. В арсенале телезвезды, сыгравшего роль Лайнуса Колдуэлла во франшизе "Тринадцать друзей Оушена", уже есть премии "Оскар", "Золотой глобус", "Спутник" и другие не менее престижные награды.

Сейчас Мэтту Дэймону уже 53 года, у него есть жена, с которой он воспитывает 17-летнюю дочь.

Мэтт Дэймон в роли Лайнуса Колдуэлла и сегодня. Фото: Onedio

Энди Гарсиа

Известный американский актер стал очень популярным после того, как снялся в третьей части культового фильма "Крестный отец". А вот франшиза "Тринадцать друзей Оушена" стала невероятным дополнением к его и так плотной карьере в кино.

Сейчас актеру, сыгравшему роль Терри Бенедикта в фильме, уже 67 лет, у него есть жена и четверо детей.

Энди Гарсиа в роли Терри Бенедикта и сегодня. Фото: Hollywood Life

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