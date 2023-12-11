Тринадцать друзей Оушена — что за 16 лет изменилось в жизни актеров франшизы

Как за 16 лет изменились актеры фильма "Тринадцать друзей Оушена"
В далеком 2007 году люди в мире увидели третью и уже последнюю часть культовой франшизы "Тринадцать друзей Оушена". Актеры, сыгравшие в этом фильме, получили невероятный успех и большую популярность, поэтому предлагаем вам посмотреть, какими они стали сегодня.
Новини.LIVE рассказывает о том, как за 16 лет изменились главные герои франшизы "Тринадцать друзей Оушена".
Джордж Клуни
Американский актер Джордж Клуни пользовался большой популярностью и был достаточно востребованным еще до того, как начал играть роль главного героя в фильме "Тринадцать друзей Оушена" по имени Дэнни Оушен. Впрочем, эта франшиза укрепила за ним все его регалии.
Сейчас Джорджу Клуни уже 62 года, он продолжает связывать свою жизнь с киноиндустрией, причем играет он в главных ролях.
Брэд Питт
Голливудский красавец Брэд Питт, сыгравший роль Расти Райана в фильме, точно не нуждается в том, чтобы его представляли, ведь на его счету большое количество ролей в очень успешных проектах. Одна из самых популярных звезд Голливуда уже имеет семь номинаций на премию "Оскар", из которых ему удалось получить уже две.
Сегодня актеру уже 59 лет, он продолжает радовать своих поклонников новыми работами со своим участием.
Мэтт Дэймон
Американский актер Мэтт Дэймон также имеет однозначно успешную карьеру в индустрии кино. В арсенале телезвезды, сыгравшего роль Лайнуса Колдуэлла во франшизе "Тринадцать друзей Оушена", уже есть премии "Оскар", "Золотой глобус", "Спутник" и другие не менее престижные награды.
Сейчас Мэтту Дэймону уже 53 года, у него есть жена, с которой он воспитывает 17-летнюю дочь.
Энди Гарсиа
Известный американский актер стал очень популярным после того, как снялся в третьей части культового фильма "Крестный отец". А вот франшиза "Тринадцать друзей Оушена" стала невероятным дополнением к его и так плотной карьере в кино.
Сейчас актеру, сыгравшему роль Терри Бенедикта в фильме, уже 67 лет, у него есть жена и четверо детей.
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