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Какая Тереза — Приходько упомянула артиста, которого видит от Украины на Евровидении

14 апреля 2024 16:48
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Стас Кожушко
Редактор
Анастасия Приходько хочет видеть другого артиста от Украины на Евровидении
Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже в начале следующего месяца, а именно 7 мая, певицы Alyona Alyona и Jerry Heil выступят в первом полуфинале "Евровидения-2024", который пройдет в шведском Мальме. Впрочем, исполнительница Анастасия Приходько в очередной раз подчеркнула — на сцене она хочет видеть другого артиста.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Во время Нацотбора на песенный конкурс, который прошел в феврале, 36-летняя звездная уроженка Киева болела за MELOVIN. Его композиция Dreamer, на которую в свой день рождения Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) выпустил клип, импонирует Анастасии куда больше, нежели трек Teresa & Maria от Alyona Alyona и Jerry Heil.

"Какая Тереза, он должен был ехать на "Евровидение". Я за него болела, он 100% европейский исполнитель. А не вон то", — в своем стиле отметила Приходько, и оставила ссылку на клип MELOVIN.

Какая Тереза — Приходько упомянула артиста, которого видит от Украины на Евровидении - фото 1
Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Отметим, что MELOVIN уже представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение". В 2018 году он выступил в Португалии с композицией Under The Ladder, где занял 17-е место. Этот результат входит в тройку худших выступлений наших артистов на "Евровидении".

Напомним, ранее мы писали, что артисты массово начали отменять свои выступления на специальных мероприятиях "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что фаворит "Евровидения-2024" тронул сеть кавером на хит Alyona Alyona и Jerry Heil.

Евровидение
Анастасия Приходько
Melovin
украинские звезды
Евровидение-2024

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