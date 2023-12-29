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Какие украинские фильмы стали самыми популярными в 2023 году

29 декабря 2023 17:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Какие украинские фильмы стали самыми популярными в 2023 году
Фильм "Я работаю на кладбище". Фото: стоп-кадр фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

В сети опубликовали рейтинг фильмов, которые чаще всего включали зрители. 15 картин были очень популярны среди украинских зрителей.

Рейтинг сделала онлайн-платформа украинского кино Takflix.

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Самые популярные игровые фильмы

Чаще всего украинцы пересматривали трагикомедию "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко. Второе место заняла лента "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, третье — "Мои мысли тихи" этого же режиссера.

Самые популярные документальные фильмы

Документалка "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан собрала больше всего просмотров, после нее в рейтинге занял место фильм "Усатый фанк" Александра Ковша, менее популярным был "Байконур. Вторжение" Ангела Ангелова.

Самые популярные классические украинские фильмы

Первое место почетно заняла лента-классика "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, второе — "Умеете ли вы жить?" Александра Муратова, а третье — "Пропала грамота" Бориса Ивченко.

Самые популярные короткометражные фильмы

Больше всего украинцы просмотрели "Капитан Бровары" Эдуарда Нечмоглода, чуть меньше "ГКЧП" Аркадия Непиталюка и еще меньше "Вход через балкон" Романа Блажана.

Самые популярные бесплатные украинские фильмы

Первое место по просмотрам заняла лента "Я не хотела делать фильм о войне" Надежды Парфан, второе — "Любовь" Никиты Лыскова, а третье — "Кровянка" Аркадия Непиталюка.

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