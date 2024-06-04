Як виглядають сини телеведучої Наталії Мосейчук — фото

Телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

Відома телеведуча Наталія Мосейчук не любить афішувати особисте життя. У багатьох інтерв'ю вона говорить про чоловіка та синів лише у загальних рисах.

Новини.LIVE трохи привідкриють завісу особистого життя телеведучої та покажуть, як виглядають її найрідніші люди.

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Відома телеведуча вступила в шлюб ще під час навчання в Житомирському педагогічному університеті. У пари народився малюк, якого вони назвали Антоном. Однак ідеальні стосунки в пари протривало недовго, Мосейчук розлучилася та переїхала з маленьким сином до Києва.

У столиці Мосейчук зустріла своє друге кохання — Іллю, з яким вона познайомилася працюючи на телеканалі "Експрес-інформ". Їх стосунки склалися не одразу.

Пропозицію від Іллі Мосейчука вона отримала вже тоді, коли він займав посаду фінансового директора на "5 каналі".

Телеведуча Наталія Мосейчук разом з чоловіком Іллею. Фото: ЖВЛ

Телеведуча Наталія Мосейчук разом з чоловіком Іллею. Фото: ЖВЛ

Телеведуча Наталія Мосейчук разом з синам Антоном та Матвієм. Фото: ЖВЛ

Телеведуча Наталія Мосейчук разом з чоловіком Іллею та синам Антоном та Матвієм. Фото: ЖВЛ

Він попросив руку і серце не одразу в Наталі, а в її батьків. Через короткий проміжок часу після того, як її тато і мама дали згоду, пара офіційно зареєструвала выдносини. В другому шлюбі у відомої телеведучої народився син Матвій.

Її старший син зараз вступає на магістратуру закордоном, а молодший навчається у школі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що від Наталії Мосейчук почали відписуватися в соцмережах та на YouTube. Також ми писали, що українці захейтили відому телеведучу за сина, який живе за кордоном.