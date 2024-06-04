Как выглядят сыновья телеведущей Натальи Мосейчук.

Как выглядят муж и сыновья Мосейчук — интересные факты о жизни телеведущей
Известная телеведущая Наталья Мосейчук не любит афишировать личную жизнь. Во многих интервью она говорит о муже и сыновьях только в общих чертах.
Новини.LIVE немного приоткроют занавес личной жизни телеведущей и покажут, как выглядят ее самые родные люди.
Муж и дети ведущей Натальи Мосейчук
Известная телеведущая вступила в брак еще во время учебы в Житомирском педагогическом университете. У пары родился малыш, которого они назвали Антоном. Однако идеальные отношения у пары продлились недолго, Мосейчук развелась и переехала с маленьким сыном в Киев.
В столице Мосейчук встретила свою вторую любов — Илью, с которым она познакомилась, работая на телеканале "Экспресс-информ". Их отношения сложились не сразу.
Предложение от Ильи Мосейчука она получила уже тогда, когда он занимал должность финансового директора на "5 канале".
Он попросил руку и сердце не сразу у Натальи, а у ее родителей. Через короткий промежуток времени после того, как ее папа и мама согласились, пара официально зарегистрировала отношения. Во втором браке у известной телеведущей родился сын Матвей.
Ее старший сын сейчас поступает на магистратуру за границей, а младший учится в школе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что от Натальи Мосейчук начали отписываться в соцсетях и YouTube. Также мы писали, что украинцы захейтили известную телеведущую за сына, который живет за границей.
Читайте Новини.LIVE!