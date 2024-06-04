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Как выглядят муж и сыновья Мосейчук — интересные факты о жизни телеведущей

4 июня 2024 16:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Как выглядят сыновья телеведущей Натальи Мосейчук.
Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная телеведущая Наталья Мосейчук не любит афишировать личную жизнь. Во многих интервью она говорит о муже и сыновьях только в общих чертах.

Новини.LIVE немного приоткроют занавес личной жизни телеведущей и покажут, как выглядят ее самые родные люди.

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Известная телеведущая вступила в брак еще во время учебы в Житомирском педагогическом университете. У пары родился малыш, которого они назвали Антоном. Однако идеальные отношения у пары продлились недолго, Мосейчук развелась и переехала с маленьким сыном в Киев.

В столице Мосейчук встретила свою вторую любов — Илью, с которым она познакомилась, работая на телеканале "Экспресс-информ". Их отношения сложились не сразу.

Предложение от Ильи Мосейчука она получила уже тогда, когда он занимал должность финансового директора на "5 канале".

Как выглядят муж и сыновья Мосейчук — интересные факты о жизни телеведущей - фото 1
Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с мужем Ильей. Фото: ЖВЛ
Как выглядят муж и сыновья Мосейчук — интересные факты о жизни телеведущей - фото 2
Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с мужем Ильей. Фото: ЖВЛ
Как выглядят муж и сыновья Мосейчук — интересные факты о жизни телеведущей - фото 3
Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с сыновьями Антоном и Матвеем. Фото: ЖВЛ
Как выглядят муж и сыновья Мосейчук — интересные факты о жизни телеведущей - фото 4
Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с мужем Ильей и сыновьями Антоном и Матвеем. Фото: ЖВЛ

Он попросил руку и сердце не сразу у Натальи, а у ее родителей. Через короткий промежуток времени после того, как ее папа и мама согласились, пара официально зарегистрировала отношения. Во втором браке у известной телеведущей родился сын Матвей.

Ее старший сын сейчас поступает на магистратуру за границей, а младший учится в школе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что от Натальи Мосейчук начали отписываться в соцсетях и YouTube. Также мы писали, что украинцы захейтили известную телеведущую за сына, который живет за границей.

семья
Наталья Мосейчук
украинские звезды
телеканал "1+1"
сыновья
дети

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