Как выглядят сыновья телеведущей Натальи Мосейчук.

Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

Известная телеведущая Наталья Мосейчук не любит афишировать личную жизнь. Во многих интервью она говорит о муже и сыновьях только в общих чертах.

Новини.LIVE немного приоткроют занавес личной жизни телеведущей и покажут, как выглядят ее самые родные люди.

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Известная телеведущая вступила в брак еще во время учебы в Житомирском педагогическом университете. У пары родился малыш, которого они назвали Антоном. Однако идеальные отношения у пары продлились недолго, Мосейчук развелась и переехала с маленьким сыном в Киев.

В столице Мосейчук встретила свою вторую любов — Илью, с которым она познакомилась, работая на телеканале "Экспресс-информ". Их отношения сложились не сразу.

Предложение от Ильи Мосейчука она получила уже тогда, когда он занимал должность финансового директора на "5 канале".

Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с мужем Ильей. Фото: ЖВЛ

Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с мужем Ильей. Фото: ЖВЛ

Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с сыновьями Антоном и Матвеем. Фото: ЖВЛ

Телеведущая Наталья Мосейчук вместе с мужем Ильей и сыновьями Антоном и Матвеем. Фото: ЖВЛ

Он попросил руку и сердце не сразу у Натальи, а у ее родителей. Через короткий промежуток времени после того, как ее папа и мама согласились, пара официально зарегистрировала отношения. Во втором браке у известной телеведущей родился сын Матвей.

Ее старший сын сейчас поступает на магистратуру за границей, а младший учится в школе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что от Натальи Мосейчук начали отписываться в соцсетях и YouTube. Также мы писали, что украинцы захейтили известную телеведущую за сына, который живет за границей.