Японські монархи наважились на історичний крок після новин про онкологію Кейт Міддлтон

Короліська родина Японії. Фото: instagram.com/euroyalseu/

Японська монархія незабаром матиме обліковий запис у Instagram. Офіційна сторінка японської імператорської сім’ї запрацює наступного місяця, а медіа-оглядачі погоджуються, все через ажіотаж у соціальних мережах навколо Кейт Міддлтон, принцеси Уельської після її оголошення про онкодіагноз.

Про це пише South China Morning Post.

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Раніше японська королівська родина вже стикалася зі скандалом, який мав чимало непідтверджених подробиць. Не завждм вдавалося пояснити публіці, що є правдою, а що домислом.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Я думаю, що палац багато чому навчився з цього досвіду. Історія була настільки незвичайною та мала стільки елементів, які просто підтримували історію для таблоїдів, що вона стала схожою на 12-серійну телевізійну драму. Але тепер я впевнений, що вони дивляться на британську королівську сім'ю та кошмар, який їм довелося пережити за останні кілька тижнів", — сказав Гаррен Маллой, британський професор міжнародних відносин в Університеті Дайто Бунка в Токіо.

За кілька тижнів до того, як принцеса Уельська оголосила про свій діагноз, поширювалися теорії змови щодо її зникнення після того, як у січні вона потрапила до лікарні для операції на черевній порожнині. В Інтернеті твердження про її стан варіювалися від того, що принцеса смертельно хвора, до того, що на її місці з’явився двійник.

Нагадаємо, ми писали, чому Кейт Міддлтон вирішила розповісти про свій діагноз. А раніше стало відомо, як змінив стосунки у королівській родині діагноз Кейт Міддлтон.