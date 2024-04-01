Японские монархи решились на исторический шаг после новостей об онкологии Кейт Миддлтон

Королевская семья Японии. Фото: instagram.com/euroyalseu/

Японская монархия в скором времени будет иметь учетную запись в Instagram. Официальная страница японской императорской семьи должна заработать в следующем месяце, а эксперты соглашаются, все из-за ажиотажа в социальных сетях вокруг Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской после ее объявления об онкодиагнозе.

Об этом пишет South China Morning Post.

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Ранее японская королевская семья уже сталкивалась со скандалом, имевшим немало нежелательных подробностей. Не всегда удавалось объяснить публике, что является правдой, а что домыслом.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Я думаю, что дворец многому научился исходя из этого опыта. История была настолько необычна и имела столько элементов, которые просто поддерживали историю для таблоидов, что она стала похожа на 12-серийную телевизионную драму. Но теперь я уверен, что они смотрят на британскую королевскую семью и кошмар, который им пришлось пережить за последние несколько недель", — сказал Харрен Маллой, британский профессор международных отношений в Университете Дайто Бунка в Токио.

За несколько недель до того, как принцесса Уэльская объявила о своем диагнозе, распространялись теории заговора о ее исчезновении после того, как в январе она попала в больницу для операции на брюшной полости. В Интернете теории о ее состоянии варьировались от того, что принцесса смертельно больна до того, что на ее месте появился двойник.

Напомним, мы писали, почему Кейт Миддлтон решила рассказать о своем диагнозе. А ранее стало известно, как изменил отношения в королевской семье диагноз Кейт Миддлтон.