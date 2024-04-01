Японские монархи решились на исторический шаг после новостей об онкологии Кейт Миддлтон
Японская монархия в скором времени будет иметь учетную запись в Instagram. Официальная страница японской императорской семьи должна заработать в следующем месяце, а эксперты соглашаются, все из-за ажиотажа в социальных сетях вокруг Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской после ее объявления об онкодиагнозе.
Об этом пишет South China Morning Post.
Япония сделала выводы из драмы Кейт Миддлтон
Ранее японская королевская семья уже сталкивалась со скандалом, имевшим немало нежелательных подробностей. Не всегда удавалось объяснить публике, что является правдой, а что домыслом.
"Я думаю, что дворец многому научился исходя из этого опыта. История была настолько необычна и имела столько элементов, которые просто поддерживали историю для таблоидов, что она стала похожа на 12-серийную телевизионную драму. Но теперь я уверен, что они смотрят на британскую королевскую семью и кошмар, который им пришлось пережить за последние несколько недель", — сказал Харрен Маллой, британский профессор международных отношений в Университете Дайто Бунка в Токио.
За несколько недель до того, как принцесса Уэльская объявила о своем диагнозе, распространялись теории заговора о ее исчезновении после того, как в январе она попала в больницу для операции на брюшной полости. В Интернете теории о ее состоянии варьировались от того, что принцесса смертельно больна до того, что на ее месте появился двойник.
Напомним, мы писали, почему Кейт Миддлтон решила рассказать о своем диагнозе. А ранее стало известно, как изменил отношения в королевской семье диагноз Кейт Миддлтон.
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