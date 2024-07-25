Ярослава Гресь зіштовхнулася із кризою у шлюбі — деталі

Журналіст Раміна Есхакзай та колишній координатор платформи UNITED 24 Ярослава Гресь. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий громадський діяч та колишній координатор платформи UNITED 24 Ярослава Гресь привідкрила завісу особистого життя. Дружина маркетолога Андрія Федоріва вперше розповіла про кризу у шлюбі та те, як їй вдалося знову налагодити стосунки із чоловіком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Ярослава Гресь про кризу у шлюбі

Гресь зізналася, що проблеми у її шлюбі з маркетологом Андрієм Федорівим розпочалися, коли вона із головою поринула у роботу і проводила із родиною мало часу через тривалі відрядження.

Вона дуже вдячна чоловікові, який допоміг їй в цей непростий час.

"В грудні я зрозуміла, що самотня, і це призвело до серйозної кризи у стосунках. Треба належне віддати моєму чоловіку, який казав, що це повна х*рня. Він сказав, що “я теж самотній, але не готовий сказати, це кінець, бо довкола розлучилась велика кількість друзів та знайомих”. Андрій казав, “ні, ми маємо за це поборотися, у нас дуже класна родина, я люблю тебе”. Я думала він мене не любить, почуття пішли. У нас відбулось багато болісних розмов, і я дуже вдячна своєму чоловіку, він єдиний, хто бачив мене знищеною, нікчемною, хворою і прийняв мене", — розповіла Гресь.

Ярослава Гресь із чоловіком Андрія Федоровим. Фото: instagram.com/yaroslava.gres/

Активістка зізналася, що разом із чоловіком звернулася до фахівця. Лише завдяки тривалій терапії та зусиллям партнерів, їм вдалося налагодити стосунки та повернути любов. Гресь зізналася, що їй дуже важко було піти на такий крок та визнати, що її шлюбу необхідна кваліфікована допомога.

"Я фахівець із комунікації, заплуталась у комунікації. Я не можу знайти правильні слова, щоб висловити свої почуття до свого чоловіка, щоб він не образився. Я звернулася до психотерапевта, Андрій проходив окремо терапію. Ми нарізно пройшли шлях, крок за кроком, дуже повільно, іноді один крок вперед, десять назад і ми вийшли на те, що ось наші почуття, ми разом дев'ять років, вони змінилися. У нас четверо дітей, є виклики, наше життя змінила війна, але ми все ще "ми"", — додала вона.

Нагадаємо, зірка "Кінг-Конга" вдруге вийшла заміж. А бізнесмен Андрій Оністрат зізнався, чому одружився на коханій лише через 18 років спільного життя.