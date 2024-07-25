Ярослава Гресь столкнулась с кризисом в браке.

Журналист Рамина Эсхакзай и бывший координатор платформы UNITED 24 Ярослава Гресь. Фото: скриншот из интервью

Известный общественный деятель и бывший координатор платформы UNITED 24 Ярослав Гресь приоткрыл занавес личной жизни. Жена маркетолога Андрея Федорова впервые рассказала о кризисе в браке и о том, как ей удалось снова наладить отношения с мужем.

Об этом она рассказала в интервью Рамине Эсхакзае.

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Ярослава Гресь о кризисе в браке

Гресь призналась, что проблемы в ее браке с маркетологом Андреем Федоровым начались, когда она с головой ушла в работу и проводила с семьей мало времени из-за длительных командировок.

Она очень благодарна мужу, который помог ей в это непростое время.

"В декабре я поняла, что одинока, и это привело к серьезному кризису в отношениях. Надо отдать должное моему мужу, который говорил, что это полная х*рня. Он сказал, что "я тоже одинок, но не готов сказать, это конец, потому что вокруг развелось большое количество друзей и знакомых". Андрей говорил, "нет, мы должны за это побороться, у нас очень классная семья, я люблю тебя". Я думала он меня не любит, чувства ушли. У нас произошло много болезненных разговоров, и я очень благодарна своему мужу, он единственный, кто видел меня уничтоженной, никчемной, больной и принял меня", — рассказала Гресь.

Ярослава Гресь с мужем Андреем Федоровым. Фото: instagram.com/yaroslava.gres/

Активистка призналась, что вместе с мужем обратилась к специалисту. Только благодаря продолжительной терапии и усилиям обоих партнеров, им удалось наладить отношения и вернуть любовь. Гресь призналась, что ей очень трудно было пойти на такой шаг и признать, что ее браку необходима квалифицированная помощь.

"Я специалист по коммуникации, запуталась в коммуникации. Я не могу найти правильные слова, чтобы выразить свои чувства к своему мужу, чтобы он не обиделся. Я обратилась к психотерапевту, Андрей проходил отдельно терапию. Мы порознь прошли путь, шаг за шагом, очень медленно, иногда один шаг вперед, десять назад и мы вышли на то, что вот наши чувства, мы вместе девять лет, они изменились. У нас четверо детей, есть вызовы, нашу жизнь изменила война, но мы все еще "мы"", — добавила она.

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