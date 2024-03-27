Розі Хантінгтон-Вайтлі похизувалась італійською відпусткою зі Стетхемом

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вирушила на відпочинок з коханим, актром Джейсоном Стетхемом до Італії. Пара провела канікули у регіоні Умбрія.

Про це Розі розповіла у своїх соціальних мережах.

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Розі та Джейсон відвідали фермерський будинок, їздили верхи та відпочивали на природі, а також відвідали кілька ресторанів. Не обійшлося і без модних образів: модель позувала у сукні з леопардовим принтом, об'ємній шубі та інших вбраннях.

Розі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем разом понад 12 років. Зірки познайомилися на музичному фестивалі Coachella у 2010 році та почали зустрічатися. У січні 2016 року Стетхем зробив своїй коханій пропозицію, а за кілька місяців після заручин у пари народився син Джек Оскар.

2022 року вони вдруге стали батьками: у пари народилася дочка Ізабелла. Джейсон старший за Розі на 20 років: йому 56 років, а Розі — 36.

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