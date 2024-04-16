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Идеальная Сальма Хайек ошеломила фанатов стройной фигурой в бикини

16 апреля 2024 10:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Идеальная Сальма Гайек ошеломила фанатов стройной фигурой в бикини
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Сальма Хайек понежилась в бикини под солнцем. 57-летняя звезда выглядела невероятно в темно-белом купальнике с принтом, подчеркивающим ее фигуру в виде песочных часов.

Фото актриса опубликовала в своих социальных сетях.

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Сальма Хайек понежилась на яхте

Сальма была изображена, когда поднималась по лестнице на яхте, а ее семья вылила на нее воду.

"Когда семья не дает тебе спокойно одеться в бикини", — подписала фотографию мексикано-американская актриса.

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Певица Камила Кабелло и Лорен Санчес лайкнули фотографию, как и многотысячная армия фолловеров Сальмы.

Раньше она сказала, что никогда не делала ботокс. Секрет красоты, утверждает звезда, в медитации.

"Люди говорят мне, когда я выхожу из комнаты: "Боже мой, ты снова выглядишь на 20 лет", — рассказала она.

В 2007 году у актрисы родилась дочь Валентина Палома Пино, когда она была обручена с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Хайек и 61-летний генеральный директор поженились в 2009 году.

Напомним, Сальма Хайек показала обнаженную фотосессию. А раньше модель Рози Хантингтон-Уайтли уехала на отдых со Стэтхэмом.

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