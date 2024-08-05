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Єдиний онук Софії Ротару оголився перед камерою

5 серпня 2024 06:17
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Єдиний онук Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, показав сталевий прес
Музикант Анатолій Євдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Єдиний онук народної артистки, співачки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, нечасто робить публікації у соцмережах. Музикант, який виїхав за кордон під час повномасштабно війни, потішив підписників оголеним фото. 

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Анатолія Євдокименка. 

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Онук Софії Ротару оголився перед камерою

Близький родич легендарної артистки, якому весною виповнилося 30 років, зняв верхній одяг та зробив фото на свій смартфон у дзеркалі. Анатолій, який будує музичну кар’єру під псевдонімом SHMN, змістив акцент на своїй спортивній фігурі та міцному пресі

Анатолій Євдокименко
Музикант Анатолій Євдокименко. Фото: Instagram/shmn

Про Анатолія Євдокименка

У розпал початку повномасштабної війни, 7 березня 2022 року, син Софії Ротару, Руслан Євдокименко, та онук Анатолій намагалися незаконно покинути Україну. Зіркових родичів в компанії інших чоловіків затримали при перетині кордону з Молдовою. 

Втім, згодом Анатолію все ж таки вдалося виїхати за кордон. Як саме — невідомо. В нечисленних інтерв’ю закордонним музичним виданням він про це не розповідав. Софія Ротару також не коментувала цю ситуацію, та й загалом вона не давала інтерв’ю після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи підтримує зв'язок із Софією Ротару під час війни творець Вєрки Сердючки, композитор Андрій Данилко. Також ми розповідали, що молодша сестра Софії Ротару, Ауріка, навідріз відмовилася коментувати конфіскацію її вілли в Криму.

Софія Ротару соцмережі співак українські зірки

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