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Единственный внук Софии Ротару обнажился перед камерой

5 августа 2024 06:17
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Единственный внук Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, показал стальной пресс
Музыкант Анатолий Евдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Единственный внук народной артистки, певицы Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, нечасто делает публикации в соцсетях. Музыкант, которые выехал за границу во время полномасштабной войны, порадовал подписчиков обнаженным фото.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Анатолия Евдокименко.

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Близкий родственник легендарной артистки, которому весной исполнилось 30 лет, снял одежду и сделал фото на свой смартфон в зеркале. Анатолий, строящий музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN, сместил акцент на своей спортивной фигуре и крепком прессе.

Анатолий Евдокименко
Музыкант Анатолий Евдокименко. Фото: Instagram/shmn

Об Анатолии Евдокименко

В разгар начала полномасштабной войны, 7 марта 2022 года, сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко и внук Анатолий пытались незаконно покинуть Украину. Звездных родственников в компании других мужчин задержали при пересечении границы с Молдовой.

Впрочем, впоследствии Анатолию все же удалось уехать за границу. Как именно — неизвестно. В немногочисленных интервью зарубежным музыкальным изданием он об этом не рассказывал. София Ротару также не комментировала эту ситуацию, и вообще она не давала интервью после начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали, поддерживает ли связь с Софией Ротару во время войны создатель Верки Сердючки, композитор Андрей Данилко. Также мы рассказывали, что младшая сестра Софии Ротару, Аурика, наотрез отказалась комментировать конфискацию ее виллы в Крыму.

София Ротару соцсети певец украинские звезды

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