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Сестра Софії Ротару навідріз відмовилася коментувати конфіскацію її вілли в Криму

16 липня 2024 12:25
Галина Войтенко - Редактор
У Софії Ротару конфіскували віллу в Криму — як це прокоментувала її сестра Ауріка
Співачка Ауріка Ротару на інтерв'ю в Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома співачка і народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару Ауріка дала відверте інтерв’ю. У ньому українська виконавиця прокоментувала новину про те, що росіяни хочуть відібрати в її сестри віллу в Криму.

Про це Ауріка Ротару розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Народна артистка України висловилася про те, що росіяни хочуть забрати в її сестри Софії Ротару віллу в Криму. Однак, коментуючи цю новину, Ауріка так чітко і не відповіла. Жінка заявила, що вона ні про що не знає, тому коментувати нічого не буде.

Аурика Ротару
Інтерв'ю Аліни Доротюк і Ауріки Ротару. Фото: скриншот з YouTube

Також артистка не розповіла і про те, де зараз її старша сестра, але заявила, що з нею все добре, вона жива і здорова.

"Я нічого про це не знаю, не знаю, що там відбувається, тому я це коментувати не можу, бо я нічого не знаю. Єдине, що можу сказати, що вона здорова, з нею все добре, я не буду нічого коментувати", — впевнено і твердо сказала сестра Софії Ротару Ауріка.

Конфіскація вілли Софії Ротару в Криму

Росіяни вирішили принизити українську співачку Софію Ротару, використовуючи її готель в Криму. Наприкінці минулого року стало відомо, що окупанти хочуть відібрати у Софії Ротару віллу в Ялті. 

Тоді вони почали вирішувати, на які потреби піде цей готель, і спочатку хотіли просто його продати. Проте згодом росіяни вирішили зробити віллу шпиталем для окупантів.

Вилла Софии Ротару в Ялте
Вілла Софії Ротару в Ялті. Фото: росЗМІ

Росіяни вважають, що це свого роду помста Софії Ротару за те, що вона підтримує Україну під час повномасштабної війни. За словами окупантів, вони вирішили нібито "покарати" артистку за те, що вона не на їхньому боці.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Софія Ротару поділилася архівним фото своєї мами. 

Раніше ми розповідали про те, що режисер Алан Бадоєв пояснив, чому Софія Ротару майже не коментує війну в Україні. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Софія Ротару відмовляється виступати в Росії.

Софія Ротару шоу-бізнес українські зірки Ауріка Ротару

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