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Єдиний син Потапа поділився, який репер при їхніх зустрічах за кордоном

2 червня 2024 20:09
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Стас Кожушко
Редактор
Який настрій в Потапа, коли він зустрічається з єдиним сином за кордоном
Репер, продюсер Потап з сином Андрієм Потапенком. Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Останнім часом єдиний син репера Потапа, 15-річний Андрій, став частіше давати інтерв’ю. В них він, зокрема, згадує свого зіркового батька. 

Відповідне відео з’явилось на Люкс ФМ

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Знімальна група зустріла Андрія в центрі Києва біля ЦУМу. Туди його на шопінг відправила мама — продюсерка, бізнесвумен Ірина Горова. Все, аби тінейджер придбав речі перед поїздкою за кордоном. 

Тільки там останнім часом і зустрічається Андрій з Олексієм Потапенком (справжнє ім’я репера Потапа).  За словами 15-річного хлопця, щоб бути спокійним, коли на тебе хтось говорить щось погане, потрібно не зважати на це.

"Мені допомагає це робити мій батько. Всі знають, як його не люблять в Україні, але я до нього приїжджаю, бо мені 15 років, раптом що. Коли ми разом з ним, то він веселий, тому що він не дивиться на тих, хто говорить про нього якесь ла**о. Я побажаю це всім", — зазначив Андрій. 

Також хлопець розсекретив найціннішу пораду, яку він отримав від 43-річного Потапа. Його зірковий батько наголошує: коли любиш якусь жінку, треба завжди носити засоби контрацепції.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яку країну вирушив Потап після іспанської Барселони. Також ми розповідали, що Потап відповів на закиди росіян через смерть Анастасії Заворотнюк.

родина
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Потап
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