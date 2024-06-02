Какое настроение у Потапа, когда он встречается с единственным сыном за границей

Рэпер, продюсер Потап с сыном Андреем Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

В последнее время единственный сын рэпера Потапа, 15-летний Андрей, стал чаще давать интервью. В них он, в частности, упоминает своего звездного отца.

Соответствующее видео появилось на Люкс ФМ.

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Сын Потапа об их встречах

Съемочная группа встретила Андрея в центре Киева возле ЦУМа. Туда его на шопинг отправила мама — продюсер, бизнесвумен Ирина Горовая. Все, чтобы тинейджер приобрел вещи перед поездкой за границу.

Только там в последнее время и встречается Андрей с Алексеем Потапенко (настоящее имя рэпера Потапа). По словам 15-летнего парня, чтобы быть спокойным, когда на тебя кто-то говорит что-то плохое, нужно не считаться с этим.

"Мне помогает это делать мой отец. Все знают, как его не любят в Украине, но я к нему приезжаю, потому что мне 15 лет, если что. Когда мы вместе с ним, то он весел, потому что он не смотрит на тех, кто говорит о нем какое-то де**мо. Я пожелаю этого всем", — отметил Андрей.

Также парень рассекретил самый ценный совет, который получил от 43-летнего Потапа. Его звездный отец отмечает: когда любишь какую-нибудь женщину, нужно всегда носить средства контрацепции.

Напомним, ранее мы писали, в какую страну отправился Потап после испанской Барселоны. Также мы рассказывали, что Потап ответил на упреки россиян из-за смерти Анастасии Заворотнюк.