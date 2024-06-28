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Единственную сестру короля Чарльза выписали из больницы — как себя чувствует принцесса Анна

28 июня 2024 19:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принцесса Анна покинула больницу - состояние здоровья сестры короля Чарльза
Принцесса Анна. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Младшую сестру короля Чарльза принцессу Анну выписали из больницы после произошедшего на выходных инцидента. Она находилась под наблюдением специалистов в течение пяти дней.

Об этом сообщает Hello Magazin.

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Принцесса травмировалась в воскресенье, во время прогулки по территории своего имения. Известно, что инцидент связан с конем, но младшая сестра короля Чарльза не помнит деталей. После госпитализации у нее диагностировали сотрясение мозга и незначительные травмы головы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Ныне единственная дочь покойной королевы Елизаветы вернулась домой в Гаткомб Парк, где будет восстанавливаться и вернется к исполнению государственных обязанностей, когда ей разрешат врачи. Специалисты отмечают, что ее состояние существенно улучшилось.

На прошлой неделе принцессу посетили в больнице ее муж сэр Тим и ее дочь и коллега по конному спорту Зара Тиндолл.

"Мы глубоко благодарны персоналу больницы и службам экстренной помощи. Мы глубоко тронуты всеми добрыми сообщениями, которые мы получили от многих людей, близких и далеких. Это очень много значит", — поблагодарил за поддержку и лечение муж принцессы Анны сэр Тим.

Напомним, король Чарльз нежно поздравил принца Уильяма с днем рождения. А раньше отец Меган Маркл назвал свою заветную мечту.

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