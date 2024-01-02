Маша Єфросиніна порадила, як отямитися після обстрілів

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Вночі Україну жорстоко атакували росіяни, більшість громадян провели ніч у страху та в укриттях. Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась професійними порадами психолога, як відновитися після такого стресу.

Зірка запостила поради в instagram.

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Після нічних обстрілів дуже важко повернути себе в нормальний психологічний стан. Методистка Центру ментального здоров’я від "Фонду Маша" Катерина Тімакіна дала професійні рекомендаціїї.

Є чимало способів заспокоєння та відновлення ментального та фізичного ресурсу, проте саме ці 2 техніки діють найкраще.

Дихання 3х6 чи 4х8

Коли наше тіло відчуває, що ми в небезпеці, воно виробляє гормональний коктейль. Ми мобілізоані, наша увага розсіяна на пошук небезпеки ззовні і не можемо зібрати себе докупи, поки ці гормони не будуть пропрацьовані.

Потрібно реалізувати стресову енергію та дати відчути тілу, що воно в безпеці. Вам потрібно вдихнути на 3 чи 4 рахунки й видихати вдічі довше.

Для кращого ефекту, щоб припинити вир думок, уявляємо кожну цифру перед очима. Коли ми дихаємо на подовжений видих, наш мозок отримує сигнал: все добре, небезепека минула. Нервова система розслабляється.

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

М'язова релаксація

Якщо ви не любите вправи на дихання, тоді можна використати альтернативний варіант. Цей метод допомагає знизити рівень стресу, заземлитися та сконцентрувалися. Коли м'язи скорочуються, ми відпускаємо накопичений стрес. Вправу можна робити лежачи, сидячи або стоячи.

Почнемо з ніг: відчуйте стопи, опору, напруже стопи, підігнувши пальці на ногах, затримайте на кілька секунд, розслабте. Повторіть. Тепер напружте стопи, піднявши пальці максимально вгору, затримайте, розслабте. Повторіть. Напружте литки. Затримайте, розслабте. Повторіть.

Напружте верхню частину стегна, можете впертися пʼятами в підлогу, щоб краще відчути м'язи. Затримайте на пару секунд, розслабте. Повторіть. Напружте сідниці. Відчуйте, як ви піднялися на стільці чи на ліжку. Затримайте трошки, розслабте.

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Напруже мʼязи живота. Відчуйте, які вони сильні, розслабтеся. Видихніть зі звуком. Шия та плечі першими реагують на стрес. Ми інстинктивно захищаємо шию та намагаємося сховатися. Це ще називається рефлексом переляку.

Щоб допомогти собі з цим, робимо наступне: піднімаємо плечі високо, аж до вух, тримаємо, згинаємо руки в ліктях, плечі лишаються високо, напружуємо кулаки, робимо вдих-видих, ще раз, і ще один раз. Відпускаємо кисті, вдих-видих, розслаблюємо руки, плечі все ще високо, вдих-видих, різко опускаємо плечі — ви маєте відчути поновлення кровотоку в голові.

Наприкінець напружте всі-всі мʼязи обличчя, а потім розслабте. Повторіть. Усміхніться собі, зробіть вдих-видих і повертайтеся до життя.

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