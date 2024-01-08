Маша Єфросиніна показала своє безцінне життя поза соціальними мережами
Чоловік Маші Єфросиніної з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ, а син багато часу проводить за кордоном. Зірка не приховує, що дуже важко переносить розставання з коханими.
Про те, як насолоджується життям у компанії рідних, телеведуча розповіла у соціальній мережі.
Маша Єфросиніна поділилася домашніми фото
Маша Єфросиніна показала серію світлин зі свого буденного життя. Без макіяжу, в обіймах сина та в хвилини щастя, такі знімки зірка виставила на широкий загал.
"Життя за межами соціальних мереж не ідеальне, але безцінне", — прокоментувала Єфросиніна світлини.
Прихильникам сподобались кадри і вони подякували Маші за щирість.
"Неідеальне закулісся завжди цікавіше найідеальніших сцен".
"О, побачила диряві носки, аж полегшало, таки нормально живемо".
"Ідеальність, не в ідеальності, такі затишні фото", — написали підписники.
Маша Єфросиніна восени привезла сина до столиці, тому що її мама, яка перебувала з хлопчиком за кордоном весь цей час, через особисті справи мала поїхати до Києва. Тож ведучій ні з ким було залишити дитину. Як написала зірка, син приїхав до Києва з її друзями. Через воєнний стан ця подорож була справжнім стресом для нього.
Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.
Раніше Єфросиніна гнівно звернулася до фанатів серіалу "Слово пацана".
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