Ефросинина рассказала, что баловала детей на праздники и набрала лишний вес

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен Маша Ефросинина провела рождественско-новогодние праздники вместе со своими двумя детьми. По словам звезды, она разрешала им нарушать правила питания и режима. Также Маша поделилась своими трансформациями.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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44-летняя шоувумен отметила, что за эти дни она набрала два лишних килограмма. И чтобы доказать это подписчикам, опубликовала видео в соцсети, на котором показывает свое тело. Также Маша рассказала о детях: дочери Нане, которой в следующем месяце исполнится 20 лет и восьмилетнем сыне Александре.

"Божечка, на праздники я была хорошей матерью: позволяла детям непрестанно поглощать углеводы и сладкое, а также полностью нарушить режим их сна. Мы иногда спали вместе, мало читали книги и много играли в игры", — написала Маша и иронически спросила того же Божечки, заслужила ли теперь она полноценно вернуться к работе.

Маша отметила, что дочь так и не разрешила звездной маме опубликовать фото и видео с ней. Так что за сестру "отдувался" Саша. Мальчик часто появляется в соцсетях Ефросининой.

Дочь Маши Ефросининой не любит фотографироваться для соцсетей. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина посоветовала, как прийти в себя после обстрелов. Также мы рассказывали, как однажды Ефросинина встречала Новый год на автомобильной трассе.