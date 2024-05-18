Маша Єфросиніна та Оля Полякова креативно спростували ворожнечу між ними

Співачка Оля Полякова та шоувумен Маша Єфросиніна. Скриншот: YouTube/mashaefrosynina

Останнім часом в мережі активно обговорюють відносини між співачкою Олею Поляковою та шоувумен Машею Єфросиніною. Одним із наслідків нібито конфлікту між ними називають припинення випуску нових епізодів їхнього YouTube-шоу "Дорослі дівчата". Втім знаменитості натякнули в соцмережах — проблем не існує.

Відповідні сторіз з’явилися в Instagram Полякової.

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Співачка та шоувумен завітали на концерт Макса Барських у столичному "Палаці Спорту", який пройшов в п’ятницю, 17 травня, та зібрав майже десять тисяч українців. Ще перед шоу Полякова опублікувала відео, в якому спілкується з Єфросиніною.

Полякова зустрілася з Єфросиніною перед концертом. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

А вже на самому концерті зіркові представниці шоубізнесу сиділи поруч та не стримувалися під час виконання Барських своїх хітів. Прямо на камеру Оля та Маша не коментували численні плітки про дружбу, але дали зрозуміти — проблем немає.

Полякова та Єфросиніна на концерті Макса Барських. Скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Що каже відомий блогер

Інформацію про те, що між Поляковою та Єфросиніною пробігла чорна кішка, активно поширює блогер Богдан Беспалов, який спеціалізується на плітках. Після того, як подруги сходили на шоу Макса Барських, інфлюенсер стверджує — між ними все не так добре, як показують Оля та Маша в соцмережах.

"Єфросиніна має купу проблем, як і Полякова. Обидві знатно обі**ались за останній час. Для відводу очей обʼєднаються зараз підстрахувати одна одну. Можливо, запустять відзняті серії (до конфлікту) "Дорослих дівчат". В шоубізі нічого не змінюється, старі законсервовані методи. Повний нуль антикризового менеджменту і креативу", — заявив блогер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова оцінила виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка опинилася в епіцентрі мовного скандалу.